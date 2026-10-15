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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Miguel Uribe Turbay

¿Participaron congresistas en crimen de Miguel Uribe Turbay? Corte Suprema no ha investigado a legisladores por el magnicidio

octubre 15, 2026
Por: Marlon Barros
Fuentes le confirmaron en primicia a NTN24 que nunca llegó una denuncia formal o compulsa de copias de la Fiscalía que activara las competencias de la Corte para indagar a algún parlamentario.

La noticia sobre la posible participación de congresistas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay aterrizó en una Corte Suprema de Justicia en transición. La Sala Especial de Instrucción, el organismo encargado de investigar penalmente a senadores y representantes a la Cámara, encara la primera rotación de su historia, luego de que sus primeros magistrados y su única magistrada hasta ahora le dieran paso a un nuevo grupo de jueces, tras ocho años de funcionamiento.

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El escenario es clave. La nueva Sala, con el magistrado Marco Antonio Rueda como presidente para el último tramo de 2026 y Susana Quiroz proyectada para la presidencia de 2027, tendrá la misión de determinar si las revelaciones de María Claudia Tarazona funcionan para, al menos, abrir una indagación previa. Por ahora, no hay ningún expediente que enlace a legisladores con el crimen, perpetrado en 2025 por cuenta de la Segunda Marquetalia.

Tres fuentes —dos de ellas, expresidentes de la Sala de Instrucción— le confirmaron en primicia a NTN24 que, a más de un año del atentado que acabó con la vida del entonces senador y aspirante presidencial, nunca llegó una denuncia formal o compulsa de copias de la Fiscalía que activara sus competencias para indagar a algún parlamentario. Entre los magistrados tampoco hubo alguna iniciativa para votar una posible apertura de oficio.

La hipótesis investigativa de la Fiscalía, que activó toda una andanada de recolección de pruebas que ha llegado a capturas y preacuerdos, es que el crimen fue orquestado por la Segunda Marquetalia, un grupo terrorista disidente de las Farc al mando del prófugo 'Iván Márquez'. La familia de Miguel Uribe sostiene que se trata de un crimen de Estado. El rumbo de las pesquisas en el ente acusador no se ha acercado a su homóloga sala en la Corte Suprema.

"Apenas ahora las manifestaciones de la sra Tarazona aluden a ello", a la posible responsabilidad de congresistas en la muerte de Uribe, "antes no", admitió un expresidente de la Sala de Instrucción en diálogo con NTN24. Luego de la sesión de este jueves, en la que el magistrado Rueda se convirtió en el vocero del organismo, este canal corroboró que no hubo diálogo, decisión o queja formal acerca de la conjetura.

En todo caso, luego de la entrevista de la viuda del opositor a Gustavo Petro, en los próximos días la Sala podría reunirse para tomar una decisión al respecto. Si hay méritos para una indagación, un magistrado o magistrada se convertirá, por reparto, en instructor. Si no —y, sobre todo, si no hay denuncias, quejas, compulsas de copias o propuestas de los togados—, el silencio continuará. La Sala convoca a sus sesiones ordinarias todos los jueves.

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