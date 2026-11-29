Con más del 77% escrutado, el PP y Vox suman 186 escaños, superando así la mayoría absoluta de 176 y abriendo la posibilidad de formar gobierno.

Con este resultado España decretaría el fin del gobierno socialista de Pedro Sánchez tras ocho años en el poder y daría un presupuestado giro hacia la derecha con el bloque de partidos.

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En las elecciones generales de este domingo, los españoles votaron en su mayoría por el Partido Popular convirtiéndolo en la colectividad más votada de la jornada.

Pese a ser la segunda fuerza más votada, el PSOE no alcanza a ser mayoría ni siquiera con sus partidos aliados, por lo que ahora tendrá que dejar el gobierno y darle paso a la derecha.

Se espera que el próximo presidente del gobierno español sea Alberto Núñez Feijóo, referente del Partido Popular.

Los votantes castigaron en las urnas los graves escándalos de corrupción del gobierno de Sánchez, incluso con presuntos tentáculos internacionales.

Escándalos de Pedro Sánchez tras ocho años en el poder

En 2020 salió a la luz un grave escándalo de corrupción conocido como caso Koldo, en referencia a Koldo García Izaguirre, exasesor político del exministro español de Transportes José Luis Ábalos.

La trama hace referencia a una serie de adjudicaciones con presuntas irregularidades en relación con contratos de mascarillas durante la pandemia.

A su vez, el sucesor de Ábalos como secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está imputado y a la espera de juicio por una presunta trama de cobro de sobornos en adjudicaciones públicas.

En relación al caso Koldo, también hay una causa abierta por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos.

La presunta corrupción también habría alcanzado el círculo más cercano de Pedro Sánchez. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El hermano del mandatario, David Sánchez, se encuentra también envuelto en procesos judiciales relacionados con su contratación.

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El rescate de la aerolínea Plus Ultra también salpica a Sánchez. En dicha causa aparece el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescate por 53 millones de euros a la línea aérea que conectaba a Europa con América Latina.

Otro presunto acto de corrupción por el que se vincula al gobierno español es el denominado "Delcygate": entregas y compraventas de oro venezolano vinculadas al entorno de Sánchez, sobre las cuales todavía no hay claridad y continúa en investigación.

El accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda, Todelo, dejó al descubierto la grave situación de las líneas férreas en España. El trágico siniestro conllevó la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la cúpula de Adif.