El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instó este domingo a las pandillas haitianas a rendirse para evitar un desenlace "desagradable", en medio de una ofensiva para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos.

Bukele envió un contingente de unos 2.000 militares a la devastada nación caribeña para rescatar a los aerotécnicos salvadoreños que fueron "secuestrados" el 18 de octubre tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

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"Les hago una propuesta: depongan las armas, abandonen las pandillas, huyan, entreguen a nuestros técnicos con vida, y nos iremos. De lo contrario, lo que vendrá después será desagradable", escribió Bukele en X en criollo haitiano.

El mandatario calificó a las pandillas de Haití como "un montón de cobardes que solo atacan a civiles inocentes, niños y personas mayores. No quieren enfrentarse a verdaderos guerreros".

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"Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos", agregó el gobernante derechista ampliamente popular por su guerra contra las pandillas salvadoreñas, que redujo drásticamente la violencia, pero que según expertos de la ONU derivó en crímenes contra la humanidad.

Durante el despliegue en Haití, las fuerzas salvadoreñas participaron en ataques que destruyeron centros de operaciones de dos pandillas.

Asimismo, resguardan el principal estadio de fútbol del país, cuyo control retomó la policía local tras dos años bajo dominio de pandilleros.

Esas operaciones suponen un giro en el objetivo original de la misión, que podría ampliar la presencia salvadoreña en el país, según expertos.

Los militares secuestrados pertenecen a una fuerza multinacional avalada por la ONU.

El pasado 20 de noviembre, tres militares del contingente salvadoreño murieron mientras manipulaban explosivos.

Son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas desembarcadas en la isla a finales de octubre para rescatar a los cuatro aerotécnicos secuestrados.

En Haití operan distintas fuerzas con niveles inciertos de coordinación, incluidas la policía y ejército locales, la Task Force -mercenarios privados extranjeros- y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación cuyos alcances mantienen bajo reserva, pero que podría extender la presencia de los militares salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.