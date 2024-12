Régimen de Maduro excarceló a Mariana González, la joven de 16 años que pensó en quitarse la vida en prisión

Mariana González, una joven de 16 años de edad que había sido detenida durante las protestas postelectorales en Venezuela, fue excarcelada la noche de este lunes según anunció el fiscal del régimen, Tarek William Saab.

González, estudiante de bachillerato fue detenida por funcionarios de seguridad cuando la adolescente regresaba a casa tras visitar a su novio, quien también fue arrestado de forma arbitraria en Carabobo.

"El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el @mpublicove, en coordinación con un equipo multidisciplinario del SENAMECF, como garante de los Derechos Humanos realizó el día de hoy 04-12-2024, la evaluación médica a la joven M.G : en tal sentido, fue solicitada la respectiva revisión de medida", publicó el organismo en Instagram.

El pasado 3 de diciembre, la madre de Mariana participó en la jornada de vigilia en la que exigían la libertad de todos los presos políticos, donde decidió compartir una dramática carta que había recibido de su hija, en la que le manifestaba el deseo de quitarse la vida.

"Yo soy Inocente mami, me siento muy mal, tengo ansiedad y mucha depresión (....) en realidad nadie merece esto tan horrible, siento que cada día que pasa se me complica todo más y más, yo no quiero pasar esta Navidad aquí sin mi familia", dice la carta.

"No quiero hacerte sentir mal, pero si no puedo estar con ustedes no quiero estar con nadie, prefiero morir, perdóname, pero es la verdad, a veces quiero hacerme daño a mí misma, ya no puedo más y prefiero matarme antes que seguir viviendo", dice el texto cuyas fotografías ahora circulan en las redes sociales, ya que fueron posteadas por sus familiares y por el perseguido partido opositor Vente Venezuela, con el fin de exigir la libertad de la joven.

"Siento que ya no puedo más, y que me quedo sin fuerzas, sin ganas de vivir, porque vivir ¿para qué?", escribió Mariana.

González es una de los más de 168 adolescentes detenidos arbitrariamente, torturados y acusados de terrorismo en las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio.

Decenas de opositores venezolanos se manifestaron el domingo por la libertad de los presos políticos, la mayoría detenidos durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, quien en paralelo encabezó un acto "por la defensa de la Navidad".

La protesta fue convocada por la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad y ausente en la concentración. Pedía a la Corte Penal Internacional (CPI) que presione para lograr la excarcelación de poco más de 1.900 detenidos, incluidos 42 menores de edad, según la ONG Foro Penal.