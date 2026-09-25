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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Tailandia

Tribunal ratificó condena a cadena perpetua a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Sancho, asesino confeso del médico colombiano Edwin Arrieta y dos agentes de la Policía de Tailandia - Foto: EFE
Daniel Sancho, asesino confeso del médico colombiano Edwin Arrieta y dos agentes de la Policía de Tailandia - Foto: EFE
La Oficina de la Judicatura de Tailandia, con sede en Bangkok, dio a conocer el comunicado poco después de finalizar la audiencia a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui.

El Tribunal Provincial de Samui, en Tailandia, informó este viernes que se mantendrá la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua a Daniel Sancho, acusado de asesinar al colombiano Edwin Arrieta.

"El Tribunal de Apelación de la Región 8 confirma la sentencia del tribunal de primera instancia. Se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima", indica el texto.

La Oficina de la Judicatura de Tailandia, con sede en Bangkok, dio a conocer el comunicado poco después de finalizar la audiencia a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui.

Durante la diligencia, el juez informó a las partes sobre la decisión relacionada con los recursos de apelación, cuyo fallo había sido preparado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, encargado de revisar el caso.

La familia de Edwin Arrieta y la defensa de Daniel Sancho presentaron sus respectivos recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025.

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En el caso de la parte colombiana, se solicitó que la condena fuera elevada a pena de muerte, argumentando la contundencia de las pruebas, además de pedir un aumento de la indemnización, establecida inicialmente en 4,42 millones de baht, equivalentes aproximadamente a 117.000 euros o 133.500 dólares.

Por otro lado, los abogados de Sancho solicitaron que se realizara una nueva audiencia o incluso que se repitiera el juicio con la participación de nuevos testigos. La defensa sostiene que la muerte de Arrieta ocurrió de manera accidental durante un enfrentamiento físico entre ambos.
"La pena definitiva continúa siendo de cadena perpetua", apunta el comunicado judicial.

Daniel Sancho, de 32 años, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento del cirujano plástico colombiano de 44 años Edwin Arrieta.

El documento señala además que, antes de los hechos, el acusado había guardado en una habitación de hotel diversos objetos, entre ellos cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza.

A partir de estos elementos, el tribunal determinó que se trató de un asesinato premeditado. En consecuencia, la sentencia fue confirmada en su totalidad y se rechazó la necesidad de incorporar nuevas pruebas, tal como había solicitado el procesado.

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