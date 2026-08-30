NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
Abelardo de la Espriella

El presidente De la Espriella anuncia contundente golpe del Ejército contra las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca

agosto 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
De La Espriella anuncia abatimiento de integrante de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco - Foto: EFE
De La Espriella anuncia abatimiento de integrante de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco - Foto: EFE
El delincuente es responsable de varias acciones terroristas contra la fuerza pública que también afectaron a la población civil.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que en una nueva ofensiva de las fuerzas militares contra los grupos criminales en el departamento del Valle del Cauca fue abatido un integrante de las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco”.

“Esta madrugada, en desarrollo de una operación ofensiva de nuestro Ejército Nacional, fue DADO DE BAJA en desarrollo de operaciones militares alias ‘Felipe' o ‘Arcadio', cabecilla de la compañía Rodrigo Arias de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez”, expresó el mandatario colombiano por medio de su red social de X.

De acuerdo con el jefe de Estado, este delincuente era responsable de varias acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, debido a su participación en “ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal mediante explosivos lanzados desde drones y un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio que dejó 7 soldados profesionales afectados”.

Como si fuera poco, este alias “Arcadio” también habría tenido actuación en otros delitos como la instalación de cilindros bomba en occidente colombiano, así como la incineración de vehículos, extorsiones y amenazas.

o

En esta nueva ofensiva del Ejército Nacional contra los grupos criminales, fueron incautados “un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica”.

Asimismo, en Santa Marta fue capturado Adolfo José Granados Latorre, alias “Daniel” o “Fe Fe”, financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), conocido por ser el hombre de confianza de alias “Pinocho”, máximo cabecilla de esta estructura”.

o

De igual manera y como lo ha reiterado desde el inicio de su administración, el presidente nuevamente envió un mensaje contundente hacia los grupos narcoterroristas, especialmente hacia el principal cabeza de las disidencias, alias “Iván Mordisco”, a quienes dejó claro que les están “cerrando el cerco”.

“Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja”, sentenció en su mensaje el presidente Abelardo de la Espriella.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Ataques

Ejército de Colombia

Grupos criminales

Disidencias de las FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Integrantes de la Policía de Colombia intentando apagar un incendio forestal en una zona rural entre los municipios de San Luis y Gualanday del departamento del Tolima-Foto: EFE
Incendios forestales

En medio de la emergencia por el terremoto, Colombia afronta incendios forestales en Tolima

Rescate de Diana en Colombia. (X Alcalde de Cali)
Terremoto en Colombia

Colombia se llena de esperanza con el rescate de Diana: así fue salvada tras 30 horas mujer a la que se le vio el rostro mientras estaba atrapada bajo escombros

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Régimen cubano

Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Integrantes de la Policía de Colombia intentando apagar un incendio forestal en una zona rural entre los municipios de San Luis y Gualanday del departamento del Tolima-Foto: EFE
Incendios forestales

En medio de la emergencia por el terremoto, Colombia afronta incendios forestales en Tolima

Rescate de Diana en Colombia. (X Alcalde de Cali)
Terremoto en Colombia

Colombia se llena de esperanza con el rescate de Diana: así fue salvada tras 30 horas mujer a la que se le vio el rostro mientras estaba atrapada bajo escombros

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Régimen cubano

Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Aeropuerto de Maiquetía

Aeropuerto de Maiquetía inicia el 1 de septiembre la operación en “terminales temporales habilitados para vuelos nacionales e internacionales"

Encuentro entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y el canciller de Mécico, Roberto Velasco - Foto: AFP
Encuentro

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez/ Marco Rubio y Donald Trump - Fotos EFE
Antonio Ledezma

"Los Rodríguez se están burlando de Donald Trump y de Marco Rubio": Antonio Ledezma sobre liberación de presos políticos en Venezuela

Colombia anuncia deportación de inmigrantes irregulares - Foto: Canva
Deportaciones

“Lo que tiene que ver con normas migratorias debe ser respetado”: Juan Pablo Guanipa sobre medida de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023