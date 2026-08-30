El presidente De la Espriella anuncia contundente golpe del Ejército contra las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que en una nueva ofensiva de las fuerzas militares contra los grupos criminales en el departamento del Valle del Cauca fue abatido un integrante de las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco”.

“Esta madrugada, en desarrollo de una operación ofensiva de nuestro Ejército Nacional, fue DADO DE BAJA en desarrollo de operaciones militares alias ‘Felipe' o ‘Arcadio', cabecilla de la compañía Rodrigo Arias de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez”, expresó el mandatario colombiano por medio de su red social de X.

De acuerdo con el jefe de Estado, este delincuente era responsable de varias acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, debido a su participación en “ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal mediante explosivos lanzados desde drones y un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio que dejó 7 soldados profesionales afectados”.

Como si fuera poco, este alias “Arcadio” también habría tenido actuación en otros delitos como la instalación de cilindros bomba en occidente colombiano, así como la incineración de vehículos, extorsiones y amenazas.

En esta nueva ofensiva del Ejército Nacional contra los grupos criminales, fueron incautados “un fusil M4, tres proveedores, 85 cartuchos y una mira telescópica”.

Asimismo, en Santa Marta fue capturado Adolfo José Granados Latorre, alias “Daniel” o “Fe Fe”, financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), conocido por ser el hombre de confianza de alias “Pinocho”, máximo cabecilla de esta estructura”.

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De igual manera y como lo ha reiterado desde el inicio de su administración, el presidente nuevamente envió un mensaje contundente hacia los grupos narcoterroristas, especialmente hacia el principal cabeza de las disidencias, alias “Iván Mordisco”, a quienes dejó claro que les están “cerrando el cerco”.

“Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica, como este miserable que dimos de baja”, sentenció en su mensaje el presidente Abelardo de la Espriella.