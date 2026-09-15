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Martes, 15 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

Fin de una era: James Rodríguez anuncia su retiro de la Selección Colombia

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez, futbolista colombiano (AFP)
James Rodríguez, futbolista colombiano (AFP)
"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido", dijo el histórico '10'.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia anunció este martes el fin de su ciclo en el combinado nacional.

El histórico '10' se despide de la Tricolor tras una era inolvidable con 130 partidos jugados, 31 goles y 44 asistencias.

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"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", dijo el capitán anunciando el video en el que hace oficial su decisión.

"Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas
alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas
más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia. Vestir esa camiseta fue un
sueño, pero también una responsabilidad enorme", dijo el jugador de Atlético Nacional.

Y agregó: "tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé, mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre".

Asimismo, agradeció a los colombianos por el apoyo: "A toda Colombia, gracias. Gracias por acompañarme durante tantos años. Gracias por celebrar conmigo, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo".

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"Yo me voy tranquilo porque sé que le doy absolutamente todo. Gracias por cada recuerdo.
Gracias por cada abrazo. Y gracias por cada momento. Muchas gracias, Selección Colombia. Gracias, Colombia", finalizó el '10'.

Apenas días antes, Rodríguez, de 35 años, protagonizó el fichaje más despampanante de los últimos años en Colombia.

Tras su participación en el Mundial 2026 y su frustrante paso por la MLS, el 10 anunció que defenderá los colores del Atlético Nacional, el club más laureado del país.

Rodríguez regresará a su país, donde jugó con Envigado en 2006 y 2007 antes de ir a Banfield. Desde Argentina cruzó el Atlántico para brillar luego con Real Madrid y Bayern Munich, aunque luego su trayectoria viró la de un trotamundos.

James fue el estandarte de la selección que alcanzó los cuartos en el Mundial de Brasil 2014, el mejor resultado del país, y luego los octavos en Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

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