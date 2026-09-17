Ministerio Público controlado por el régimen venezolano modifica difusión de casos: retirará fotos de detenidos sin condena firme

El fiscal general del régimen venezolano, Larry Devoe, instruyó a la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio Público "retirar de las plataformas digitales las publicaciones en las que aparezcan personas privadas de libertad o sean señaladas como responsables de delitos cuando no exista una sentencia condenatoria firme".

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La medida, anunciada por Devoe, busca "adecuar la comunicación institucional del organismo a los principios constitucionales relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia".

El fiscal explicó que la instrucción "contempla la eliminación de fotografías y contenidos en los que se atribuya responsabilidad penal a ciudadanos cuyos procesos judiciales aún no hayan concluido con una condena definitiva".

Entre otros cambios del régimen en materia judicial, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela restringió el uso de cámaras, grabadoras y dispositivos para tomar fotografías o videos por parte de abogados dentro del Palacio de Justicia de Caracas.

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La medida en cuestión quedó establecida en la Circular n.º 004-2026, emitida por el Circuito Judicial Penal.

Esta contempla la prohibición en distintas áreas del recinto, entre ellas "pasillos, salas de espera, despachos judiciales, salas de audiencia y espacios administrativos".

Según la ordenanza del TSJ, la restricción tiene como objetivo "garantizar la reserva de las investigaciones penales, así como proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y de los menores de edad involucrados en los procesos judiciales".

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El TSJ citó el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), relacionado con la reserva de la investigación.