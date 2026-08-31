Donald Trump defiende la expansión de los centros de datos en EE. UU. y advierte que oponerse beneficia a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de la proliferación de centros de datos en el país, asegurando que representan una oportunidad económica clave y advirtiendo que frenar su desarrollo le otorgará una ventaja estratégica a China en el liderazgo de la Inteligencia Artificial (IA).

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario arremetió contra las moratorias locales y las protestas comunitarias que han paralizado proyectos en distintas regiones del territorio estadounidense.

“Si matamos a la gallina de los huevos de oro, solo ustedes mismos tendrán la culpa. China no podría estar más contenta con este movimiento contra los centros de datos. De hecho, ¡no pueden creer que esté ocurriendo!”, aseveró el presidente Trump.



Pese al respaldo de la Casa Blanca, la expansión de la infraestructura digital enfrenta un fuerte rechazo ciudadano y restricciones legislativas a pocos meses de los comicios legislativos.

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Gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle prevén destinar más de 750.000 millones de dólares en 2026 para el desarrollo de servidores e infraestructura en la nube.

En Estados Unidos operan cerca de 4.000 centros de datos, pero al menos 75 proyectos planificados sufrieron suspensiones o plazos locales en el primer trimestre del año.

De acuerdo con mediciones de la firma Gallup, más del 70 % de los norteamericanos se opone a la instalación de estos complejos en sus comunidades, alertando por el uso masivo de agua para refrigeración, la sobrecarga eléctrica y el encarecimiento de las facturas del servicio público.

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La controversia ha permitido a legisladores tanto demócratas como republicanos, quienes han comenzado a promover normativas para mitigar el impacto ambiental y proteger a los consumidores locales antes del despliegue masivo de estas industrias.