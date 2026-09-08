Condenan a muerte a presentadora de televisión por presunta participación en una red de narcotráfico en Egipto

Un tribunal penal de Egipto condenó este sábado a muerte a la presentadora y productora de televisión Sarah Khalifa y a su hermano, Mohamed Khalifa, tras declararlos culpables de “fundar y dirigir” una organización criminal dedicada a la obtención y fabricación de estupefacientes destinados al narcotráfico.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Penal de El Cairo, ambos también fueron condenados por posesión ilegal de armas y municiones, además de recibir una multa de 9.814 dólares. En el mismo proceso, otras nueve personas fueron sentenciadas a cadena perpetua, equivalente a 25 años de prisión en Egipto, mientras que otras siete fueron absueltas.

Las investigaciones determinaron que Sarah y Mohamed Khalifa desempeñaban un papel “líder y central” dentro de la organización criminal y estaban involucrados directamente en su administración y funcionamiento.

Según el tribunal, las autoridades de seguridad siguieron durante un tiempo los movimientos y planes de los hermanos. La investigación estableció que ambos presuntamente introducían al país materias primas y productos químicos desde el extranjero y habían acondicionado un edificio residencial para convertirlo en un laboratorio clandestino destinado a la fabricación y preparación de drogas, que posteriormente serían distribuidas por la organización.

La Fiscalía señaló que Sarah Khalifa habría ejercido funciones como administradora y financiadora de la estructura criminal, además de actuar como enlace entre miembros de la organización que se encontraban dentro y fuera de Egipto.

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La presentadora, sin embargo, ha rechazado las acusaciones y sostiene que desconocía cualquier actividad relacionada con el tráfico o la fabricación de drogas.

Tras conocer el fallo, Khalifa reaccionó desde la jaula de los acusados e insistió en su inocencia. También pidió al tribunal que tomara en consideración su estado de salud.

“He demostrado con informes médicos que tengo tumores, tengo cáncer y les pido misericordia y humanidad. Juro por Dios Todopoderoso que soy inocente, ¿por qué me van a juzgar? ¿Por mi lealtad con la gente? ¡Ni siquiera fumo cigarrillos!”, declaró, según medios egipcios y un video difundido en redes sociales.

El tribunal afirmó que su decisión se sustentó en pruebas que calificó de “irrefutables”, entre ellas los testimonios de 20 testigos, así como grabaciones y videos que, según las autoridades, demostrarían la coordinación directa entre los hermanos y otros integrantes de la organización.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el proceso inicialmente involucraba a 28 acusados. Durante los operativos vinculados al caso, las autoridades incautaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas, además de sustancias y materiales utilizados presuntamente para su fabricación.

Khalifa también enfrenta otro proceso judicial que ha generado interés en la prensa local. Según el medio árabe Al Bawaba, las autoridades investigan varios videos encontrados en su teléfono celular que presuntamente documentarían la agresión contra un joven. El reporte señala que en las grabaciones se escucharía la voz de la presentadora mientras otras personas golpean al hombre con el objetivo de obligarlo a proporcionar determinada información.