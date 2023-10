Tras declaración de Nicolás Petro, Fiscalía pide indagar sobre financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro

La Fiscalía de Colombia compulsó copias a la Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones para que se investigue si hubo delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

VEA TAMBIÉN “Sí, tenía plenamente conocimiento”: revelan testimonio de Nicolás Petro en el que dice que su padre sabía de dineros para la campaña o

Esto ocurre justo después de que se conocieran las explosivas declaraciones del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, que fueron entregadas a la Fiscalía.

En su testimonio ante el organismo judicial, Nicolás Petro Burgos dijo que su padre, en ese momento candidato, sí tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación del empresario Euclides Torres, contrario a su primera versión semanas atrás cuando negaba cualquier conocimiento por parte de Petro Urrego.

“Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo en el Atlántico sino en gran parte de la región Caribe”, le dijo Nicolás Petro a la Fiscalía sobre su padre tras señalar que testificaba sin presión alguna.

“¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña?”, preguntó el juez, a lo que Nicolás respondió: “Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

Sobre esto, el pasado fin de semana, el hijo del presidente colombiano aseguró que fue "presionado" para revelar los detalles:

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, aseguró.

Ahora, el documento de la Fiscalía pide que se considere la presunta ocurrencia de delitos por parte del actual mandatario.

“En esta diligencia, el señor Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, dice el documento de la Fiscalía.

“De acuerdo a lo anterior y en armonía con el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, este Delegado realiza la correspondiente compulsa de copias a fin de que se indague, de acuerdo con la competencia del Consejo Nacional Electoral, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia, o cualquier otro hecho que revista característica de delito”, agrega la institución.

El texto fue firmado por Mario Andrés Burgos, fiscal primero delegado ante el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá.