NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Disidencias de las FARC

Alias Marlon, cabecilla de las Farc, reapareció en video tras haber sido reportado como muerto por Gustavo Petro: declaró objetivo militar a mercancías de EE. UU. y bases militares

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
FARC-Foto: EFE
FARC-Foto: EFE
La grabación, revelada por Canal 1 Noticias y fechada el 15 de octubre, muestra al señalado cabecilla de las disidencias de las Farc junto a banderas del grupo armado.

La polémica crece en Colombia tras la revelación de un video en el que reapareció Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, señalado como uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La grabación, revelada por Canal 1 Noticias el 26 de octubre y fechada el 15 de octubre de 2026, muestra al líder guerrillero en un pronunciamiento acompañado de banderas de las disidencias y del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Su aparición vuelve a poner en entredicho la información difundida en junio sobre su supuesta muerte durante una operación militar.

o

El 20 de junio, el entonces presidente Gustavo Petro informó que alias Marlon había muerto en combate en el suroccidente del país. Un día después, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lo identificó como segundo al mando de alias Iván Mordisco y uno de los principales responsables de las estructuras armadas que operaban en el Cauca.

Sin embargo, la difusión de grabaciones en las que presuntamente aparecía con vida abrió interrogantes sobre el resultado de la operación militar. En ese momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que las autoridades adelantaban verificaciones para establecer la autenticidad del material y las circunstancias en las que había sido grabado. Además, se había informado que no se recuperó el cuerpo del cabecilla.

Ahora, el nuevo video conocido por Canal 1 Noticias vuelve a poner el foco sobre el paradero del señalado jefe guerrillero, quien, según los reportes publicados, continuaba siendo una figura de alto nivel dentro de la estructura armada.

En el video, alias Marlon anunció que cualquier circulación de mercancía estadounidense en el país sería considerada objetivo militar, en medio de una campaña que el grupo armado presenta como una ofensiva contra el intervencionismo de Estados Unidos.

Cualquier circulación de mercancía estadounidense en territorio colombiano será objetivo militar”, afirmó en la grabación.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos al poder económico de las corporaciones transnacionales de Estados Unidos y exigencias relacionadas con la presencia de instalaciones militares en zonas pobladas. En ese sentido, el grupo armado pidió trasladar esas instalaciones fuera de los pueblos o reubicar a la población civil.

Cabe resaltar que estas declaraciones representan una nueva amenaza contra la infraestructura y la movilidad en el país, especialmente por la advertencia dirigida a los peajes y a las mercancías procedentes de Estados Unidos. Además, el llamado a que la población civil se mantenga alejada de esos lugares evidencia el riesgo que pueden representar las acciones armadas anunciadas por la organización ilegal.

¿Quién es alias Marlon y por qué era uno de los más buscados?

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, ha sido señalado por las autoridades como uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco y una de las principales figuras del EMC en el suroccidente colombiano, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

o

Los reportes de inteligencia lo han relacionado con extorsiones, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y otras acciones armadas atribuidas a estructuras bajo su influencia. También fue identificado como uno de los cabecillas más buscados de esa organización, que mantiene presencia en distintas zonas del país.

Su nombre cobró relevancia nacional tras los anuncios oficiales de junio sobre su supuesta muerte en una operación militar. Ahora, la aparición de una grabación fechada meses después vuelve a generar interrogantes sobre su situación y sobre la información que se conocía acerca de su paradero.

Temas relacionados:

Disidencias de las FARC

FARC

Grupos criminales

Grupos irregulares

Guerrilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque a estación de policía en Novita, Chocó - Captura de pantalla de redes
Policía de Colombia

Así fue el nuevo ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en el Chocó: esto se sabe

La violencia en México llevó a la cancelación de eventos públicos de conmemoración del Día de la Independencia. - Foto de referencia: AFP
Violencia en México

¿Se ha apoderado la violencia de México? Actos de la Independencia fueron suspendidos

Ropa y zapatos donados a damnificados por los terremotos en La Guaira se deterioran a la intemperie - Fotos: X
La Guaira

Denuncian que ropa donada a damnificados por los terremotos en La Guaira se deteriora a la intemperie

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque a estación de policía en Novita, Chocó - Captura de pantalla de redes
Policía de Colombia

Así fue el nuevo ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en el Chocó: esto se sabe

La violencia en México llevó a la cancelación de eventos públicos de conmemoración del Día de la Independencia. - Foto de referencia: AFP
Violencia en México

¿Se ha apoderado la violencia de México? Actos de la Independencia fueron suspendidos

Ropa y zapatos donados a damnificados por los terremotos en La Guaira se deterioran a la intemperie - Fotos: X
La Guaira

Denuncian que ropa donada a damnificados por los terremotos en La Guaira se deteriora a la intemperie

incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano
Armada de Colombia

Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

UNP, Colombia - Foto X UNP
Polémica

Polémica por congresista que fue grabado con escoltas de la UNP arrastrando carros de mercado: "No es nuevo"

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos AFP
ELN

Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella va a liderar operativo de seguridad durante las protestas del 14 de octubre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023