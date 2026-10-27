Alias Marlon, cabecilla de las Farc, reapareció en video tras haber sido reportado como muerto por Gustavo Petro: declaró objetivo militar a mercancías de EE. UU. y bases militares

La polémica crece en Colombia tras la revelación de un video en el que reapareció Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, señalado como uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La grabación, revelada por Canal 1 Noticias el 26 de octubre y fechada el 15 de octubre de 2026, muestra al líder guerrillero en un pronunciamiento acompañado de banderas de las disidencias y del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Su aparición vuelve a poner en entredicho la información difundida en junio sobre su supuesta muerte durante una operación militar.

El 20 de junio, el entonces presidente Gustavo Petro informó que alias Marlon había muerto en combate en el suroccidente del país. Un día después, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lo identificó como segundo al mando de alias Iván Mordisco y uno de los principales responsables de las estructuras armadas que operaban en el Cauca.

Sin embargo, la difusión de grabaciones en las que presuntamente aparecía con vida abrió interrogantes sobre el resultado de la operación militar. En ese momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que las autoridades adelantaban verificaciones para establecer la autenticidad del material y las circunstancias en las que había sido grabado. Además, se había informado que no se recuperó el cuerpo del cabecilla.

Ahora, el nuevo video conocido por Canal 1 Noticias vuelve a poner el foco sobre el paradero del señalado jefe guerrillero, quien, según los reportes publicados, continuaba siendo una figura de alto nivel dentro de la estructura armada.

En el video, alias Marlon anunció que cualquier circulación de mercancía estadounidense en el país sería considerada objetivo militar, en medio de una campaña que el grupo armado presenta como una ofensiva contra el intervencionismo de Estados Unidos.

“Cualquier circulación de mercancía estadounidense en territorio colombiano será objetivo militar”, afirmó en la grabación.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos al poder económico de las corporaciones transnacionales de Estados Unidos y exigencias relacionadas con la presencia de instalaciones militares en zonas pobladas. En ese sentido, el grupo armado pidió trasladar esas instalaciones fuera de los pueblos o reubicar a la población civil.

Cabe resaltar que estas declaraciones representan una nueva amenaza contra la infraestructura y la movilidad en el país, especialmente por la advertencia dirigida a los peajes y a las mercancías procedentes de Estados Unidos. Además, el llamado a que la población civil se mantenga alejada de esos lugares evidencia el riesgo que pueden representar las acciones armadas anunciadas por la organización ilegal.

¿Quién es alias Marlon y por qué era uno de los más buscados?

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, ha sido señalado por las autoridades como uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco y una de las principales figuras del EMC en el suroccidente colombiano, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

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Los reportes de inteligencia lo han relacionado con extorsiones, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y otras acciones armadas atribuidas a estructuras bajo su influencia. También fue identificado como uno de los cabecillas más buscados de esa organización, que mantiene presencia en distintas zonas del país.

Su nombre cobró relevancia nacional tras los anuncios oficiales de junio sobre su supuesta muerte en una operación militar. Ahora, la aparición de una grabación fechada meses después vuelve a generar interrogantes sobre su situación y sobre la información que se conocía acerca de su paradero.