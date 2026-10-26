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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

Difunden en redes sociales patrullaje del Sebin en una zona de Caracas por donde pasaría María Corina Machado a su llegada

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Simpatizantes de María Corina Machado / Patrullaje del Sebin en Caracas, Venezuela - Fotos: EFE / Instagram
Simpatizantes de María Corina Machado / Patrullaje del Sebin en Caracas, Venezuela - Fotos: EFE / Instagram
El despliegue se registró el domingo 25 de octubre, horas antes de la llegada de la premio Nobel de la Paz a la capital venezolana.

Reportes difundidos en redes sociales alertaron sobre la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en varios puntos de Caracas, entre ellos la urbanización Santa Mónica y la autopista Valle-Coche.

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El despliegue se registró el domingo 25 de octubre, horas antes de la llegada de la premio Nobel de la Paz a la capital venezolana.

Videos publicados en plataformas digitales como Instagram y Facebook mostraron vehículos de los organismos de inteligencia de la dictadura en las mencionadas demarcaciones.

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Machado llegó a Caracas por vía terrestre durante la noche, después de reaparecer públicamente ese mismo día en Barquisimeto, estado Lara.

Motorizados, vehículos y personas a pie se concentraron con pancartas y banderas en varios de los lugares por donde se trasladó la apodada 'dama de hierro'.

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Machado estuvo exactamente 10 meses en el exilio. Salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado.

Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.

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