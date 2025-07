¿Confundió amabilidad con coqueteo?: cantante mexicano reveló que se puso incómodo con su esposa por comentarios de Shakira en un reencuentro

En entrevista para el medio de comunicación Azteca Noreste, el cantante mexicano Aleks Syntek, habló de su reencuentro con la artista colombiana Shakira.

VEA TAMBIÉN ¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal o

El músico dio detalles de cómo fue el trato que recibió, de parte de la barranquillera, en uno de sus conciertos en Ciudad de México.

En modo, aparentemente, jocoso, el cantante mencionó que la intérprete de “Ciega, sordomuda’ estuvo “coqueta”, por ciertos comentarios.

“Conozco a Shakira desde niña, entonces les tuve que explicar en las redes sociales, oigan, paren su coche, yo cuidaba a Shakira en Buenos Aires, Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años de edad y ella 17 o 18”, dijo Syntek.

“Quería salir de antro (discoteca) y no había quien la acompañara, y yo la llevaba al antro. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos, hacíamos las promociones juntos. Si fui a ver a Shakira, es porque todos sus músicos eran mis músicos. Ellos tocaban conmigo en las giras de Estados Unidos hace 20 años”, acotó.

Posteriormente, sostuvo: “Cuanto entré al camerino me topo a Shakira y ¿qué creen?, me ve y me dice Shakira: ‘que guapo, ¿qué te hiciste Aleks?, te ves bien chavo’”.

Ante esto, el cantante supuestamente respondió: “Muchas gracias, mira, vengo con mi esposa y con mi hija”.

No obstante, contó que se habría sentido un poco incómodo con unos comentarios de coqueteo de ‘Shaki’.

“Ella (Shakira) me preguntó: ¿ella es tu hija?, no, no no, parece tu hermana’. De repente me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”, continuó.

Aunque Shakira no ha dado su versión, es sabido que Syntek ofrece, recurrentemente, declaraciones un tanto “picantes”.

Ya lo hizo una vez en un programa de radio, al cuestionar el álbum "Mañana Será Bonito" de Karol G , argumentando que no se identifica con esa música.

VEA TAMBIÉN Este es el presunto accionar de delincuentes para estafar con boletas falsas a interesados en asistir a concierto de Shakira en Colombia o

Posteriormente, Syntek explicó que la dinámica formaba parte de una entrevista en un podcast, pero que la situación se sacó de contexto.

Un poco antes, mediante un episodio del podcast 'Auténtico', Syntek habló muy mal del reguetón.

"Si tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana, a donde hay abuelos, papás, niños y está el 'perreo intenso', ahí está la música a todo volumen porque la ponen los meseros, esa es la verdad, los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros son los que ponen eso, tú tienes el derecho a multar el lugar por poner música que no es adecuada”, expresó en su momento.

Asimismo, el intérprete de "Aquí estoy yo" agregó que "lo problemático no es el reguetón como tal", pues a su juicio "lo dañino es que todo sea un embudo y vaya direccionado hacia lo mismo”.

En 2017, durante su participación en el programa ‘Saga’, además aseguró que “el reguetón venía de los simios”.