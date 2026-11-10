“Fue impecable”: secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, defiende operación de captura del dictador Nicolás Maduro

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmó públicamente la efectividad y el carácter histórico de la operación militar y judicial que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro, con la calificación del procedimiento como una acción de alta precisión coordinada por las fuerzas armadas y agencias de inteligencia norteamericanas.

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Durante su declaración ante los medios de comunicación internacionales, el funcionario gubernamental calificó la maniobra estratégica como un “éxito impecable” de las fuerzas de inteligencia y defensa, con un destacado énfasis en la precisión técnica de la intervención ejecutada contra las estructuras del régimen.

El titular del Departamento de Guerra defendió la legitimidad de las acciones emprendidas por la administración de Donald Trump, con la afirmación directa de que el dictador venezolano “fue llevado ante la justicia” tras años de requerimientos judiciales por cargos vinculados al narcotráfico internacional y violaciones a los derechos humanos.

El pronunciamiento de Hegseth se enmarca en las tensiones institucionales y políticas que atraviesa la administración en Washington, donde el funcionario destacó los resultados de la operación como un hito decisivo en la lucha global contra las redes del crimen organizado.

La comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos con una significativa presencia de población migrante venezolana, observa con atención cualquier desarrollo que impacte la estabilidad regional. Una acción militar norteamericana en territorio venezolano tendría profundas implicaciones geopolíticas para toda América Latina.

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Los analistas políticos aguardan declaraciones adicionales de la Casa Blanca o del Departamento de Estado para clarificar el alcance de las afirmaciones de Hegseth y sus posibles consecuencias en el escenario internacional.