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El F. C. Barcelona completa una emisión de bonos por 300 millones de euros para terminar de remodelar el estadio Spotify Camp Nou

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Aspecto del Spotify Camp Nou de Barcelona -Foto EFE
Aspecto del Spotify Camp Nou de Barcelona -Foto EFE
Con el aval de la CNMV y la intermediación de Goldman Sachs como agente colocador exclusivo, la entidad azulgrana blinda la recta final de su megaproyecto urbanístico y deportivo.

El Fútbol Club Barcelona anunció oficialmente que completó una emisión de bonos por un monto total de 300 millones de euros, destinada a financiar la etapa final de las obras de modernización del estadio Spotify Camp Nou, tras recibir la autorización formal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el aval de la asamblea general de socios.

La operación financiera contó con la participación de Goldman Sachs como agente colocador exclusivo, con lo cual se consolida el esquema de fondeo para el proyecto estratégico conocido como Espai Barça, el cual busca posicionar al recinto deportivo como el escenario futbolístico con mayor capacidad en el continente europeo.

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“Esta financiación permitirá avanzar en la transformación del Spotify Camp Nou, pieza central del Espai Barça, que será el estadio de fútbol con mayor capacidad de Europa y contará con una oferta ampliada de espacios Premium y de hospitalidad”, aseguró el Barcelona a través de un comunicado oficial.

El proyecto contempla que el nuevo estadio estará completamente finalizado durante el primer semestre de 2028, momento en el cual alcanzará su máxima capacidad operativa al albergar a más de 104.000 espectadores, consolidando el recinto futbolístico con el mayor aforo de Europa.

Entre las mejoras más significativas destaca la incorporación de aproximadamente 9.500 localidades VIP, ubicadas en una zona de palcos diseñada entre la segunda y la tercera gradería del estadio, una oferta orientada a diversificar las fuentes de ingresos del club para competir con las instalaciones de élite de otros grandes equipos europeos.

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El Espai Barça, del cual el Spotify Camp Nou es la pieza central, representa un ambicioso proyecto de transformación urbanística que incluye no solo el estadio principal, sino también otras instalaciones deportivas y comerciales en el entorno del recinto, con una inversión total que supera los 1.500 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los proyectos deportivos más costosos de la historia reciente.

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