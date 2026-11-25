Un inmigrante que obtuvo un premio de un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts, Estados Unidos, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pocos días después de presentarse a reclamar el dinero.

El hombre, identificado como Ariel Antonio Velásquez Morales, procedente de El Salvador, consiguió el premio gracias a un boleto que compró en un establecimiento comercial de East Boston.

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Velásquez Morales gastó 10 dólares en boletos de lotería instantánea. Uno de ellos pertenecía al juego 2,000,000 50X Cashword, en el que logró completar 11 palabras y obtener el premio mayor de un millón de dólares.

Aunque podía recibir el dinero mediante pagos distribuidos, decidió cobrarlo en una sola entrega. Por esta modalidad, recibió 650.000 dólares antes de los descuentos correspondientes a impuestos.

La propia lotería estatal había publicado una fotografía suya mientras sostenía un cheque simbólico con el monto ganado.

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No obstante, el martes 24 de noviembre, agentes federales lo localizaron en East Boston y procedieron a detenerlo.

Según el reporte de las autoridades migratorias, durante el operativo se produjo una breve persecución antes de concretar el arresto.

El ICE indicó que Velásquez Morales ingresó a Estados Unidos sin autorización en mayo de 2013, cuando fue interceptado por funcionarios de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Texas.

Posteriormente, habría recibido una notificación para presentarse ante un tribunal de inmigración; sin embargo, no acudió.

Como consecuencia, un juez migratorio emitió una orden definitiva de deportación en abril de 2014.

Ahora, el salvadoreño permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para su expulsión de la Unión Americana.