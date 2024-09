Cantante Taylor Swift muestra su apoyo a la campaña electoral de Kamala Harris tras acalorado debate con Donald Trump

Tras la finalización del primer cara a cara entre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta de la nación, Kamala Harris, a tan solo ocho semanas de que se den las elecciones presidenciales, la candidata demócrata recibió un importante apoyo a su campaña electoral.

Se trata de la reconocida cantautora Taylor Swift, quien tras finalizar el debate entre los dos contendientes publicó un extenso mensaje en sus redes, en donde no solo me muestra apoyo a Kamala, sino que también le respondió a la fórmula vicepresidencial de Trump, J.D. Vance.

Desde su cuenta de Instagram, la ganadora de 12 premios Grammy, publicó una fotografía de ella junto a su gato Benjamín, imagen descartada para la portada de la revista Time de la que fue nombrada persona del año en 2023.

Junto a la foto, Swift, de 34 años, compartió un extenso mensaje, el cual inició diciendo que: “como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan”.

“Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, añadió la cantante.

La intérprete de ‘Florida’ habló sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial de ella apoyando a Donald Trump, que circularon en redes y que fueron usadas en la campaña del líder republicano, para demostrar “su apoyo” al exmandatario.

“Recientemente, me di cuenta de que la IA de "yo" respaldando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump fue publicada en su sitio web. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad”, expresó.

Swift fue clara con su mensaje, asegurando que en las elecciones de noviembre va a votar por Kamala Harris, la candidata que según ella “lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Creo que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos”.

Por su parte, también llenó de halagos a la fórmula vicepresidencial de Kamala, Tim Walz, de quien señaló que “ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, FIV y el derecho de una mujer a su propio cuerpo durante décadas”.

“He hecho mi investigación y he hecho mi elección. Tu investigación es toda tuya para hacer, y la elección es tuya. También quiero decir, especialmente a los votantes por primera vez: ¡Recuerden que, para votar, tienen que estar registrados! También encuentro que es mucho más fácil votar temprano. Voy a enlazar dónde registrarme y encontrar fechas de votación anticipada e información en mi historia”, puntualizó.

Sin embargo, su mensaje terminó con la firma “con amor y esperanza, Taylor Swift. Childless Cat Lady (la dama de los gatos sin hijos)”, una clara respuesta a las palabras de hace unas semanas de J.D. Vance, quien dijo que los demócratas eran “un puñado de señoras con gatos y sin hijos”.

El pronunciamiento de Taylor Swift, que lleva menos de 24 horas en ser publicado, ya cuenta con más de 8 millones de ‘me gusta’, entre los que se encuentran los likes de celebridades como: Oprah, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Cara Delevinge, Nina Dobrev, Laufey, Emily Armstrong (vocalista de Linkin Park), Amy Lee (vocalista de Evanescense), Lupita Nyongo, Lady Gaga y Kamala Harris.