El "abuso de confianza fue algo grave": Brasil defiende el veto contra Maduro en los BRICS

Celso Amorim, asesor del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva se refirió este jueves al veto del régimen de Nicolás Maduro para el ingreso en el grupo BRICS y aseveró que la confianza entre ambas naciones está rota.

"El problema con Venezuela (en los BRICS) no tiene que ver con la democracia, sino con un abuso de confianza. El abuso de confianza fue algo grave. Nos dijeron algo y no se hizo", expresó al medio brasileño O Globo, quien además señala que tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, Amorim viajó a Caracas y supuestamente Maduro le hizo la promesa de publicar las actas electorales, que hasta la fecha no han sido mostradas.

Las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Venezuela revocó la autorización otorgada al Gobierno de Lula para representar a Argentina en el país y, en particular, para gestionar la residencia de la embajada donde se refugian seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado desde marzo.

Brasil es fundador de los BRICS junto a Rusia China, India y Sudáfrica. Pero aunque Maduro y su delegación viajaron a Kasan con la esperanza de entrarse en la lista de 13 nuevos socios, la posición del Gobierno brasileño fue escensial para impedir su ingreso.

Entretanto el régimen de Maduro considera que esta acción "constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil", según el comunicado emitido por la Cancillería que también tildó de "inexplicable e inmoral" el veto.

"La representación de la cancillería brasileña (Itamaraty), liderada por el embajador Eduardo Paes Saboia, decidió mantener el veto que (el expresidente Jair) Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años", detalló el escrito.

El presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado más temprano que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque y manifestó su deseo de que "la situación se resuelva" entre Brasil y Venezuela.

"Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Consideramos que el presidente Maduro ganó las elecciones y las ganó honestamente y le deseamos éxito", añadió Putin.