El Kremlin dice estar "listo" para reanudar conversaciones con Ucrania y EE. UU. en noviembre

Rusia está preparada para reanudar las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania en noviembre, indicó el Kremlin este miércoles, después de que el presidente Vladimir Putin se reuniera con el emisario estadounidense Steve Witkoff en San Petersburgo.

"Nuestro presidente informó a Steve Witkoff de que estamos, en principio, listos para reanudar dichas conversaciones", indicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la prensa, y afirmó que esos intercambios podrían producirse a mediados de noviembre y que tendrían como "tema principal el apuntalamiento de la seguridad (...) tras el final del conflicto".

El emisario de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió este miércoles en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien transmitió una serie de "ideas" para un posible acuerdo de paz en Ucrania.

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Al comienzo del encuentro, Witkoff dijo que había venido con "ideas" para un "acuerdo de paz" en Ucrania, más de cuatro años y medio después del inicio del conflicto en 2022 con la ofensiva rusa a gran escala en el país vecino.

"Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad", dijo Witkoff a Putin, en unos comentarios transmitidos por la televisión estatal rusa.

Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un norteamericano y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino Estados Unidos.

Entretanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso este miércoles "congelar" el frente en la guerra de su país con Rusia como un primer paso para iniciar conversaciones de un cese el fuego.

"En este momento tenemos que congelar, y pienso que es esa la manera de terminar esta guerra. Lo llamamos cese el fuego... congelar y parar", dijo Zelenski en entrevista con Fox News, al ser preguntado sobre si aceptaría un acuerdo de paz que deje el frente en las líneas actuales tras la invasión rusa.