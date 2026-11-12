Eliott Rodríguez habló (por primera vez) tras perder en las elecciones con María Elvira Salazar: “nuestro mensaje fue escuchado”

Eliott Rodríguez, excandidato demócrata que enfrentó a María Elvira Salazar en el distrito 27 de Florida en las recientes elecciones de medio término, dio su primera entrevista a NTN24 tras perder contra la republicana y se refirió a su campaña y a su futuro en la política. “Estoy enfocado en lo que hicimos bien, nuestro mensaje fue escuchado por el distrito, acuérdate que ella la vez pasada ella ganó por 20 puntos y esta vez ganó por medio punto”, aseguró.