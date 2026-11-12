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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Eliott Rodríguez
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Eliott Rodríguez habló (por primera vez) tras perder en las elecciones con María Elvira Salazar: “nuestro mensaje fue escuchado”

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Eliott Rodríguez, excandidato demócrata que enfrentó a María Elvira Salazar en el distrito 27 de Florida en las recientes elecciones de medio término, dio su primera entrevista a NTN24 tras perder contra la republicana y se refirió a su campaña y a su futuro en la política. “Estoy enfocado en lo que hicimos bien, nuestro mensaje fue escuchado por el distrito, acuérdate que ella la vez pasada ella ganó por 20 puntos y esta vez ganó por medio punto”, aseguró.

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