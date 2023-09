"El presidente AMLO ve a las personas desechables": Xóchitl Gálvez, candidata opositora a la Presidencia de México, habla en NTN24

Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición a la presidencia de México, con lo cual disputará las elecciones del próximo año ante Claudia Shienbaum, quien fue la candidata elegida por el partido oficialista Morena.

El programa La Tarde entrevistó a Gálvez, senadora y candidata a la presidencia de México por movimiento Frente Amplio por México.

La candidata señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo busca votos y ve a las personas como desechables, incluido Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia por el oficialismo que perdió la interna ante Claudia Sheinbaum.

"Marcelo Ebrard no entendió que era Claudia. Todo el Gobierno operó para Claudia Sheinbaum. Hay un aparato de Estado (...). Pensó que podía contra eso y no pudo, y pues el presidente ve a las personas como desechables", aseguró.

"Para él, Marcelo le sirvió por algún tiempo y ya no le sirve más y lo puede desechar, como desechar unos zapatos viejos", agregó.

Además, la candidata aseguró que López Obrador busca destruirla. “El presidente busca destruirme. Él lo que buscaba era que yo claudicara al deseo de aspirar a la presidencia de la república”, aseguró.

En ese sentido, señaló que AMLO no pudo superar que ella haya rechazado ser parte de Morena y prefiriera ser opositora a su gobierno.

“El presidente no soporta que yo me haya negado a irme con él. Me invitó a hacer parte de Morena”, indicó.

"Él decía que yo quería quitar los programas sociales. Se fue contra mí con todo, pero en lugar de destruirme me fortaleció", subrayó.

A su vez, sostuvo que al mandatario mexicano no le gustó que ella denunciara la corrupción de su gobierno.

Sobre su campaña política de cara a las elecciones presidenciales, Gálvez sostuvo que “se vienen nueve meses duros” en los que buscará remontar. “Cada punto que le quitamos es un punto hacia mí”, señaló.

“Hay que buscarlos, hay que hacer un contraste fuerte con su candidata”, advirtió sobre su enfrentamiento electoral con la oficialista Claudia Sheinbaum.

Con respecto al apoyo que ha recibido de sectores conservadores de México, Gálvez aseguró que gobernará para todos porque es una mujer de “libertades”.

“Se me cuestiona porque fui a la marcha del orgullo LGBTQ, pero no soy nadie para imponer mi moral. Como gobernante me toca tener un pensamiento plural”, indicó.

La candidata también fue enfática en afirmar que en una eventual presidencia condenará las dictaduras de la región.

“Yo voy a condenar enérgicamente a las dictaduras como la Venezuela, Nicaragua y Cuba. A los dictadores no los puedes aplaudir, los tienes que condenar”, concluyó.