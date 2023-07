Giro judicial para Hunter Biden; ¿qué viene ahora tras declararse no culpable de cargos por delitos federales?

Wilmington- El hijo del presidente estadounidense, Hunter Biden se declaró no culpable de delitos tributarios menores ante un tribunal. El acuerdo propuesto inicialmente por el Hunter con los fiscales para declararse culpable de cargos fiscales y evitar así un cargo por arma de fuego, pero finalmente se topó con un obstáculo este miércoles (26/07/2023) cuando el juez dijo que necesitaba más tiempo para revisar su acuerdo.

Este hecho involucra a Hunter por no pago entre 1.1 millones de dólares y 1.5 millones en impuestos federales antes de los plazos legales. Hunter se declararía culpable de dos delitos fiscales menores, pero al ser puesto bajo juramento, la jueza federal del distrito, Maryellen Noreika, -jueza designada por el expresidente Donald Trump- inicio haciendo una serie de preguntas en lo corrido de la audiencia colocando en evidencia un desacuerdo entre ambas partes; la parte de Hunter y sus abogados, lo que procedió a cuestionar la constitucionalidad del trato de armas.

La exfiscal federal, Jennifer Beidel señaló que "yo llamaría a esto extremadamente inusual. Lo he visto suceder antes una o dos veces y generalmente es por una de dos razones: una es que si hay un término en el que las partes realmente no tienen un acuerdo de opinión sobre un término particular de la declaración de culpabilidad, entonces podría dejarse de lado. Eso parece ser lo que sucedió hoy. A veces también, es que el acusado se arrepiente o hubo una falta de comunicación entre el acusado y el abogado. El acusado tiene derecho hasta el momento en que presenta la declaración de culpabilidad para retractarse. Así que también he visto que eso suceda. Pero esta situación en la que realmente el abogado defensor y el fiscal no están de acuerdo en lo que significa la declaración de culpabilidad, eso es increíblemente inusual".

Para Carlos Ponce, profesor de la Universidad Northeastern «este es un buen momento para enseñar que nadie está por encima de la ley, sobre todo teniendo los procesos abiertos también contra el expresidente Trump. Este es un momento para demostrar que en verdad hay un sistema judicial efectivo que Hunter Biden por ser hijo del presidente no va a tener un tratamiento preferencial porque no solamente son estos crímenes que se le están apuntando».

Por ahora, lo que vendrá es que ambas partes puedan pasar por escrito acuerdos legales adicionales defendiendo la constitucionalidad y de ahí la juez decidirá llamarlos a declarar a juicio oral y de ahí dependerá el proceso siguiente según la juez dictamine.

«Está suspendido, no es un proceso que se ha eliminado todavía, lo que la jueza pidió fue mayor explicación, pero hay una cantidad de casos que pareciera que siguen rodando contra Hunter Biden y que se le va a complicar un poco el escenario si los demás casis siguen avanzando», añadió Ponce.

Sobre el manejo mediático de la situación, representantes republicanos cuestionaron la respuesta que la juez dio al caso y criticaron el proceso legal que enfrenta el hijo del presidente.

Por su parte, varias narrativas que los medios le han dado a la noticia siendo subjetivos en titulares alarmantes sobre la legitimidad de la audiencia. Para Erick Langer, analista político y profesor de la Universidad de Georgetown «los medios de derecha aquí hacen es una familia de crimen y obviamente eso me parece que va mucho más allá».

El tema central es un terremoto político para el presidente Biden, lo que hace que la opinión pública coloque sobre la mesa hasta qué punto el mandatario se involucraría como político y como padre. Para Ponce «es un tema muy inflado por factores políticos viendo haber cuáles son los talones de Aquiles del presidente Biden para atacarlos por esos temas y además tratar de hacer ver que hay un paralelismo ahí con el tema del expresidente Trump», comentó.

