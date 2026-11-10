Expresidente les pone fecha a las elecciones en Venezuela y anticipa un efecto dominó de este proceso en Cuba y Nicaragua

El expresidente de Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga, resaltó que Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales libres en julio de 2027, tras la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Durante la undécima reunión del Grupo IDEA celebrada en Miami, Quiroga habló en NTN24 sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien estableció plazos para la renovación institucional venezolana.

"Las elecciones deben ser el 2027. Yo celebro que poco a poco el gobierno de Estados Unidos se está acercando a una sentida necesidad democrática regional", afirmó Quiroga.

El expresidente boliviano propuso específicamente julio de 2027 como fecha electoral, acuñando el concepto "Boeing 727" como símbolo de esta convocatoria.

Quiroga enfatizó la necesidad de renovar las instituciones judiciales y electorales antes de cualquier proceso electoral: "Con esas dos instituciones ya ha señalado el gobierno americano, me parece un gran avance. Se declara la vacancia, elecciones en seis meses. Venezuela está lista para votar".

El exmandatario recordó que estas instituciones anteriormente inhabilitaron a la líder opositora María Corina Machado y no reconocieron los resultados electorales de 2024.

Respecto a los prisioneros políticos, Quiroga cuestionó la situación actual: "Ya ha pasado casi un año desde que se llevan a Maduro y ¿por qué permiten que los presos de Maduro, cuando él ya está en Brooklyn, en la penitenciaría federal, sigan presos en Venezuela?".

Sobre Cuba y Nicaragua, Quiroga sostuvo que la democratización de Venezuela tendría efecto dominó en la región: "El 727 de Venezuela y el camino hacia ello va a despertar las fuerzas democráticas y liberadoras de Nicaragua y de Cuba también".