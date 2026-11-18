La exdiputada derechista Mayteé Iraheta inscribió este miércoles su candidatura para competir en las elecciones de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato.

Iraheta, de 38 años, será la abanderada del exgobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

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Con una aprobación cercana al 80% por su popular ofensiva contra las pandillas, Bukele es favorito para continuar al mando del país centroamericano por seis años más.

Al registrar su candidatura, Iraheta se presentó como una opción para quienes "no se sienten representados" por el gobierno y quieran "mostrar a través del voto ese descontento".

La dirigente aseguró tener "altas expectativas" de ganar, pero reconoció que el panorama es "bastante complejo".

Su aspiración se suma a la del médico izquierdista Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Iraheta fue diputada durante el primer mandato de Bukele, cuando su partido encabezó parte de la oposición legislativa. Con Verónica Henríquez, su fórmula a la vicepresidencia, conforman la primera dupla de mujeres en competencia por el poder en El Salvador.

ARENA gobernó entre 1989 y 2009, pero perdió terreno frente a Bukele. En las elecciones de 2024 obtuvo casi el 6% de los votos, frente a más del 84% del mandatario derechista.

El partido cuenta con apenas dos diputados en el Congreso, dominado por el oficialista Nuevas Ideas.

"Ya le dimos la oportunidad a este gobierno siete años y en siete años no han podido resolver muchos problemas", aseveró Carlos Saade, presidente de ARENA, frente a una modesta concentración de simpatizantes.

La imagen de ARENA también se ha visto afectada por sonados casos de corrupción de sus dirigentes, como el expresidente Antonio Saca (2004-2009), que pasó diez años preso por peculado y lavado de dinero. Recuperó su libertad a finales de octubre.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

Bukele llegó al poder en 2019 y rompió tres décadas de alternancia entre ARENA y el FMLN.