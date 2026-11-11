Del diamante al escenario de la música: beisbolista venezolano será presentador en los Latin Grammy 2026

El venezolano William Contreras tendrá una nueva experiencia en su carrera profesional, esta vez lejos de los terrenos de béisbol. El receptor de los Cerveceros de Milwaukee fue confirmado como uno de los presentadores de la 27.ª edición de los Latin Grammy, la cual se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La Academia Latina de la Grabación anunció su participación el martes 10 de noviembre, como parte de una lista de figuras del entretenimiento, la música y el deporte que van a subir al escenario del MGM Grand Garden Arena. Para Contreras, esta será su primera aparición como presentador en estos reconocidos premios, pero todavía no se informa qué categoría tendrá a su cargo.

El pelotero va a compartir esta experiencia con artistas como Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro, Greeicy, Joaquina, Daniela Mercury, Luísa Sonza y Trueno. Igualmente el guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, otra de las figuras deportivas convocadas para la ceremonia.

La invitación llega tras una temporada histórica para el receptor venezolano, quien llegó a uno de los mayores logros de su trayectoria al conseguir la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee y recibir el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

El conjunto de Milwaukee conquistó el primer campeonato de Serie Mundial de su historia luego de imponerse a los Rays de Tampa Bay. Contreras fue una de las figuras que más destacó de la serie y su desempeño lo transformó en uno de los protagonistas de la celebración del equipo.

Nacido en Puerto Cabello, estado Carabobo, Contreras consolidó su nombre entre los receptores venezolanos de las Grandes Ligas. Debutó en la MLB en 2020 con los Bravos de Atlanta y después llegó a Milwaukee, donde se convirtió en una pieza fundamental de la organización.

Su participación en los Latin Grammy representa una faceta diferente a la que acostumbra mostrar como deportista. Pese a que la Academia no precisó qué premio entregará, su presencia lo llevará a compartir escenario con reconocidas figuras de la música latina.

La ceremonia empezará a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos, y será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX. La antesala televisiva arrancará una hora antes.

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Así, Contreras pasará de celebrar uno de los títulos más importantes del béisbol a participar en una de las principales noches de la música latina, llevando de nuevo el nombre de Venezuela a un escenario internacional.