Jefe de la OTAN y el presidente del Consejo de la UE dicen que Trump intenta "socavar la seguridad mundial"

Tanto el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtieron este domingo que el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump intenta "socavar la seguridad mundial".

VEA TAMBIÉN Trump prometió expulsiones masivas de migrantes, en caso de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos o

Esto, debido a las recientes declaraciones de Trump ofrecidas en un acto de campaña en Carolina del Sur, escenario en el que puso en duda que un gobierno suyo garantice la seguridad de la OTAN frente a Rusia.

El exgobernante se refirió a una conversación con un líder político que no identificó durante una reunión de la OTAN.

"El presidente de un país grande se levantó y me preguntó: 'Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'. Y le respondí: 'Si usted no pagó, usted ha cometido un delito'", explicó Trump.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo leer lo sucedido en audiencia de la Corte Suprema que analizó elegibilidad de Trump? o

"No lo protegería. Por el contrario, los animaría a hacerles lo que se les dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas", enfatizó.

Por ello, Stoltenberg sostuvo: "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, afirmó: "La Alianza Transatlántica ha subestimado la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses, canadienses y europeos durante 75 años".

"Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad (del artículo) 5 sólo sirven a los intereses de Putin y no aportan más seguridad ni paz al mundo", aseveró.

Otro actor político en reaccionar a las palabras de Trump, fue Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN Abogados de Trump comparan una eventual inhabilitación del republicano con la de María Corina Machado en Venezuela o

"Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado", expresó el vocero.

"Más que hacer llamados a la guerra y promover el caos, el presidente Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense", añadió.