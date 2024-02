Trump prometió expulsiones masivas de migrantes, en caso de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos

Durante su acto de campaña en Carolina del Sur, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una oleada de expulsiones masivas de migrantes, en caso de llegar nuevamente a la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo leer lo sucedido en audiencia de la Corte Suprema que analizó elegibilidad de Trump? o

"Aplastamos el desastroso proyecto de ley de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden", declaró Trump en su discurso emitido el pasado sábado por la noche.

"El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción", dijo el exmandatario.

Además, el magnate de 77 años de edad puso en duda que un gobierno suyo garantice la seguridad de la OTAN frente a Rusia.

El exgobernante refirió una conversación con líder político que no identificó durante una reunión de la OTAN.

VEA TAMBIÉN Abogados de Trump comparan una eventual inhabilitación del republicano con la de María Corina Machado en Venezuela o

"El presidente de un país grande se levantó y me preguntó: 'Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'. Y le respondí: 'Si usted no pagó, usted ha cometido un delito'", explicó Trump.

"No lo protegería. Por el contrario, los animaría a hacerles lo que se les dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas", enfatizó.

Sobre el asunto, Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo: "Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado".

VEA TAMBIÉN Donald Trump es condenado a pagar más de 80 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll o

"Más que hacer llamados a la guerra y promover el caos, el presidente Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense", agregó el vocero.