Jorge Rodríguez pide cárcel para María Corina Machado y Edmundo González

En una sesión de la Asamblea Nacional este martes, dos días después de las elecciones presidenciales, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez dijo que María Corina Machado debe estar "presa" y pidió lo mismo para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.

"Con el fascismo no se puede tener contemplaciones, no se dialoga, al fascismo no se le dan beneficios procesales, ni se les perdona".

"Se le aplican las leyes y con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente contra los malandros drogadictos, sino contra sus jefes, los que les ordenaron y les pagaron, no solamente contra María Corina Machado que tiene que ir presa, no, contra Edmundo González Urrutia porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad, él sabía de estos planes, igual que ella, así como esos comandos, que no eran comandos de campañas sino de acción violenta y de intentar una guerra civil".



Diosdado Cabello: Van a ir presos

"No saben con quien se están metiendo, dejen quieto al que está quieto. Señores de la oposición, señores de la locura; Edmundo González, un agente de la CIA acostumbrado a asesinar gente en El Salvador. Ese viejito es un miserable, es una rata sin escrúpulos no le importan los muertos, claro, ellos invitan a que vayan los hijos del pueblo. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener que venir aquí a visitarlos porque van a ir presos".