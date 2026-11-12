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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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México

Sheinbaum se reúne con el presidente de OpenAI para usar IA en el sector de la salud y es blanco de críticas: “Empieza por el desabasto de medicamentos”

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum hablando con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman-Foto EFE
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum hablando con el cofundador de OpenAI, Greg Brockman-Foto EFE
La mandataria mexicana recibió en el Palacio Nacional a Greg Brockman con el objetivo de explorar aplicaciones tecnológicas orientadas a optimizar la atención médica en el país.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que recibió en la sede del Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de la firma tecnológica OpenAI, con quien sostuvo una reunión de trabajo enfocada en las aplicaciones estratégicas de la inteligencia artificial, con especial énfasis en su implementación dentro del sector salud.

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“En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo”, indicó la mandataria a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales de redes sociales.

Según Sheinbaum, evaluaron las diversas herramientas derivadas del desarrollo algorítmico para modernizar la gestión sanitaria, punto sobre el cual Sheinbaum aseguró:
“Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica”.
Pese a esto, ciudadanos se mostraron críticos hacia la mandataria por darle prioridad a la IA sobre otros problemas urgentes que vive el país.


Sectores se mostraron escépticos con el Gobierno de Sheinbaum, que ha sido especialmente golpeado por la crisis de seguridad, el aumento de la actividad criminal y narcotraficante en todo el territorio, además de marcadas necesidades sociales especialmente en la salud.

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“Empieza por arreglar lo del desabasto de medicamentos”, ¿Y cómo para cuando nos recibes a quienes sufrimos falta de citas con especialistas y medicamentos? ¿Y a las madres buscadoras?”, “¿y le dijiste que somos un país con insuficiencia energética, con un modelo económico basado en las dádivas?”, fueron algunos comentarios de internautas.

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