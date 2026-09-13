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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Real Madrid

De 'romperla' en Lyon a volver a ser banca en el Real Madrid: la cara del delantero brasileño Endrick lo dice todo

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo del Real Madrid / Endrick, futbolista brasileño - Fotos: X / EFE
Logo del Real Madrid / Endrick, futbolista brasileño - Fotos: X / EFE
Las cámaras de televisión captaron el rostro serio y desolado del brasileño, una imagen que posteriormente se hizo viral en redes sociales.

La situación del delantero brasileño Endrick en el Real Madrid atraviesa un momento complicado tras su regreso a España.

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El atacante, de 19 años, volvió al conjunto merengue después de una cesión de seis meses en el Olympique de Lyon, donde consiguió sumar minutos y marcar varios goles.

Su paso por el balompié galo había representado una oportunidad para ganar continuidad y recuperar protagonismo.

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Sin embargo, su retorno a la 'Casa Blanca' no ha tenido el mismo resultado y el jugador suramericano todavía no logra encontrar un espacio en la plantilla dirigida por José Mourinho.

Una de las imágenes que mejor refleja su situación ocurrió durante la goleada del Real Madrid por 4-1 ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

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Mientras los demás suplentes realizaban ejercicios de calentamiento en la banda, Endrick, evidentemente triste, permaneció sentado en el banquillo.

Las cámaras de televisión captaron el rostro serio y desolado del brasileño, una imagen que posteriormente se hizo viral en redes sociales.

La escena generó numerosos comentarios entre los aficionados, especialmente porque el delantero todavía no ha disputado minutos en la temporada oficial.

Las alternativas en otras posiciones ofensivas también reducen las posibilidades de Endrick.

Jugadores como Arda Güler y Brahim Díaz cuentan con opciones para ocupar espacios en las bandas, lo que deja al brasileño con menos oportunidades para ingresar a la 'oncena blanca'.

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