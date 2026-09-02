Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno Petro fue un "régimen social-comunista" y aseguró que intentó frenar la obra del metro de Bogotá

Este miércoles 2 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, realizó un recorrido por las obras del metro de Bogotá, cuyo proyecto, según logró constatar, supera un avance del 81 %.

El jefe de Estado criticó la administración del expresidente Gustavo Petro, a la que acusó de intentar detener la obra y tildó de ser un “régimen social-comunista”.

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Asimismo, De la Espriella aprovechó la visita que hizo a las obras del metro en el suroccidente de la capital para reiterar el compromiso de su administración con los proyectos que tiene el Distrito.

“En mi Gobierno los compromisos del Estado se respetan, se honran, y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde. Es miserable que un gobernante detenga una obra, necesaria y tan importante como esta, que le arregla la vida a millones de ciudadanos, por razones ideológicas. O por aquellas, precisamente, razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”, expresó el mandatario.

Asimismo, el presidente elogió la postura del alcalde de Bogotá y afirmó que fue él quien llevó la obra del 30 % al 81 %.

“Usted (alcalde Carlos Fernando Galán) se puso del lado de la ciudad y sin ninguna razón más que ayudarle a la gente. Llevó esta obra del 30 al 81 % y eso Colombia y la historia se lo van a reconocer, señor alcalde; gobernar bien implica necesariamente continuar aquello que beneficia a los ciudadanos”, aseveró.

Por otro lado, el alcalde Galán publicó en su cuenta de X detalles del recorrido que compartió con el presidente Abelardo de la Espriella por las obras del metro.

“Hoy el presidente Abelardo de la Espriella se subió al metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81 % y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad”, indicó Galán.

Asimismo, el alcalde indicó que es un honor para la capital ser la sede de una de las reuniones de alcaldes de la Red de Ciudades del BID.

“Para Bogotá es un honor ser una de las sedes de la reunión de alcaldes de este año de la Red de Ciudades del BID, un espacio para pensar cómo las ciudades generan transformación”, indicó.

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Finalmente, Carlos Fernando Galán aseguró que, frente a la emergencia que se vive y a lo que se espera con el fenómeno de El Niño, las ciudades deben coordinarse para tener soluciones efectivas.

“En medio de la emergencia y ante los desafíos del fenómeno de El Niño, este encuentro es más pertinente que nunca. Las ciudades debemos coordinarnos, compartir experiencias y tener soluciones efectivas listas. Bogotá tiene mucho que aprender de Latinoamérica y también mucho que compartir: desde el metro y la renovación urbana hasta los avances en política social y seguridad alimentaria”, puntualizó el alcalde.