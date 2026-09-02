NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno Petro fue un "régimen social-comunista" y aseguró que intentó frenar la obra del metro de Bogotá

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la República, Abelardo de la Espriella - EFE
Presidente de la República, Abelardo de la Espriella - EFE
El presidente elogió la postura del alcalde de Bogotá y afirmó que fue él quien llevó la obra del 30 % al 81 %.

Este miércoles 2 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, realizó un recorrido por las obras del metro de Bogotá, cuyo proyecto, según logró constatar, supera un avance del 81 %.

El jefe de Estado criticó la administración del expresidente Gustavo Petro, a la que acusó de intentar detener la obra y tildó de ser un “régimen social-comunista”.

o

Asimismo, De la Espriella aprovechó la visita que hizo a las obras del metro en el suroccidente de la capital para reiterar el compromiso de su administración con los proyectos que tiene el Distrito.

En mi Gobierno los compromisos del Estado se respetan, se honran, y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde. Es miserable que un gobernante detenga una obra, necesaria y tan importante como esta, que le arregla la vida a millones de ciudadanos, por razones ideológicas. O por aquellas, precisamente, razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”, expresó el mandatario.

Asimismo, el presidente elogió la postura del alcalde de Bogotá y afirmó que fue él quien llevó la obra del 30 % al 81 %.

Usted (alcalde Carlos Fernando Galán) se puso del lado de la ciudad y sin ninguna razón más que ayudarle a la gente. Llevó esta obra del 30 al 81 % y eso Colombia y la historia se lo van a reconocer, señor alcalde; gobernar bien implica necesariamente continuar aquello que beneficia a los ciudadanos”, aseveró.

Por otro lado, el alcalde Galán publicó en su cuenta de X detalles del recorrido que compartió con el presidente Abelardo de la Espriella por las obras del metro.

“Hoy el presidente Abelardo de la Espriella se subió al metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81 % y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad”, indicó Galán.

Asimismo, el alcalde indicó que es un honor para la capital ser la sede de una de las reuniones de alcaldes de la Red de Ciudades del BID.

“Para Bogotá es un honor ser una de las sedes de la reunión de alcaldes de este año de la Red de Ciudades del BID, un espacio para pensar cómo las ciudades generan transformación”, indicó.

o

Finalmente, Carlos Fernando Galán aseguró que, frente a la emergencia que se vive y a lo que se espera con el fenómeno de El Niño, las ciudades deben coordinarse para tener soluciones efectivas.

En medio de la emergencia y ante los desafíos del fenómeno de El Niño, este encuentro es más pertinente que nunca. Las ciudades debemos coordinarnos, compartir experiencias y tener soluciones efectivas listas. Bogotá tiene mucho que aprender de Latinoamérica y también mucho que compartir: desde el metro y la renovación urbana hasta los avances en política social y seguridad alimentaria”, puntualizó el alcalde.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Carlos Fernando Galán

Bogotá

Metro de Bogotá

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Política

Ver más
Presidente de Argentina, Javier Milei - EFE
Javier Milei

Milei confirma si va por la reelección presidencial en 2027: “Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”

Jorge Rodríguez, Donald Trump y Dinorah Figuera - Fotos: EFE
Diálogos Venezuela

"Estas conversaciones son una oportunidad única": EE. UU. sobre el inicio de los diálogos entre la Asamblea de 2015 y el régimen venezolano

Carlos Giménez, congresista republicano de Estados Unidos / Proceso electoral en Venezuela - Fotos de referencia: EFE
transición política

"Es imprescindible convocar elecciones en Venezuela lo antes posible y salirnos del régimen ilegítimo que pisotea al pueblo": congresista republicano Carlos Giménez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Rescatistas en Pereira / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Cementerio de Pereira registra colapso de galerías con 16 cuerpos expuestos tras terremoto en Colombia

Carlos Giménez | Foto: AFP
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez insinúa que poderosos aviones de EEUU serán la "peor pesadilla" del régimen cubano

El robot humanoide Tiangong Ultra- Foto: EFE
robot humanoide

El robot humanoide Tiangong Ultra supera el récord histórico de Usain Bolt en los 100 metros planos

Presidente de Argentina, Javier Milei - EFE
Javier Milei

Milei confirma si va por la reelección presidencial en 2027: “Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”

Siete aeropuertos de Colombia suspenden operaciones por afectaciones tras el terremoto
Aeropuertos

Siete aeropuertos de Colombia suspenden operaciones tras afectaciones por terremoto

Petróleo | Foto: Canva
Petróleo en Venezuela

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023