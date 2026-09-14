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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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US Open

El insólito momento en la final del US Open: Zverev no se dio cuenta que había ganado y quería seguir jugando

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Alexander Zverev, tenista (AFP)
Alexander Zverev, tenista (AFP)
Con este triunfo, Zverev quedó a poco menos de 2.000 puntos del número uno mundial de Sinner.

El Abierto de Estados Unidos terminó el domingo con varias sorpresas e imágenes para el recuerdo con Alexander Zverev levantando su segundo trofeo de Grand Slam como principal protagonista del fin de semana.

Aunque el alemán se arriesgaba a pasar a la historia como uno de los mejores tenistas sin haber ganado nunca un Grand Slam, su redención llegó en este 2026 logrando sacarse la etiqueta de encima de la mejor manera.

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El europeo venció al local por 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 para ganar su primer título del US Open.

Zverev se coronó por primera vez en Roland Garros, quedó a un paso del título en Wimbledon tras perder ante Jannik Sinner y este domingo triunfó en el Abierto de Estados Unidos tumbando al local Ben Shelton.

Pero el juego del domingo tuvo más que emociones, también se vivió un jocoso momento protagonizado por el mismo Zverev en medio de la tensión del enfrentamiento.

El campeón no se dio cuenta que había salido victorioso y, en medio de aplausos, siguió en actividad y se fue a recibir el saque de Shelton cuando el partido ya había terminado.

Al notarlo, soltó una carcajada y celebró su victoria con los brazos en alto:

Para los amantes del tenis, Zverev es ahora la única alternativa al duopolio Sinner-Alcaraz, al punto de que, tras su victoria en Flushing Meadows.

Con esto, Zverev quedó a poco menos de 2.000 puntos del número uno mundial de Sinner.

Se avecina así un final de temporada apasionante, ya que Sinner tiene más de 3.000 puntos que defender tras haber ganado el año pasado en Pekín, Viena, París y el Masters de Turín.

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