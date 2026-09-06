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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Ucrania y Rusia

Emisario especial de Estados Unidos asegura que Rusia y Ucrania tienen que hacer "concesiones" para poner fin a la guerra

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Enviados especiales de EEUU, Jared Kushner y Steve Witkoff - Foto: AFP
Enviados especiales de EEUU, Jared Kushner y Steve Witkoff - Foto: AFP
Los enviados norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Kiev tras haber estado el sábado en Moscú, donde se reunieron con el presidente Vladímir Putin.

Tras reunirse con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y posteriormente con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff ha afirmado que tanto Moscú como Kiev tienen que hacer "concesiones" para poder poner fin a más de cuatro años de guerra.

Durante la rueda de prensa tras sus primeras reuniones en Kiev, Witkoff comentó que "ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo".

"Es muy difícil, pero estamos decididos, nos importa y esperamos que todo esto conduzca a una solución diplomática", agregó.

Además, detalló este domingo que las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo en Kiev sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia fueron "significativas" y que continuarán.

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Los enviados norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Kiev tras haber estado el sábado en Moscú, donde se reunieron con el presidente Vladímir Putin, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

"Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", declaró Witkoff tras la reunión.

Por su parte, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, apuntó que espera que "este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar. Creo que hemos aprendido mucho de este viaje".

Después de este encuentro, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y responsables europeos de seguridad.

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