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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Maltrato

Capturan a madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos en Petare, Venezuela

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan a madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos - Fotos: X
Capturan a madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos - Fotos: X
Según reportes, los menores quedaron bajo resguardo y el caso fue notificado al Consejo de Protección para su atención inmediata.

Durante las últimas horas se dio a conocer la captura de una madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos en Petare, Venezuela.

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Según reportes, los menores quedaron bajo resguardo y el caso fue notificado al Consejo de Protección para su atención inmediata.

Un video difundido desde el popular sector (Petare) muestra a dos niños llorando mientras reciben amenazas y órdenes que podrían poner en peligro su integridad física y emocional.

El video fue difundido por varias cuentas en redes sociales, incluido Portal al Día, que suele divulgar informaciones confiables.

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La denuncia señalaba que la madre habría obligado a uno de sus hijos a cortarse con un cuchillo y a agredir a su hermana.

En redes sociales, diferentes usuarios hicieron llamados a la Policía de Sucre (PoliSucre), a la Policía Nacional Bolivariana y al CICPC para que le pusieran la lupa a este caso.

A pesar de la situación del país por cuenta de instituciones parcializadas, en Venezuela, el maltrato infantil se puede denunciar ante diferentes instancias.

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Entre ellas: el Ministerio Público (Fiscalía con competencia en protección de niños y adolescentes) o en las oficinas del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

Según las leyes en Venezuela, una mujer que obliga a sus hijos a autolesionarse puede enfrentar una condena que oscila entre uno y más de 10 años de prisión.

La condena depende de la gravedad de las heridas y de los delitos que decida imputar el Ministerio Público.

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