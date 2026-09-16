Capturan a madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos en Petare, Venezuela
Durante las últimas horas se dio a conocer la captura de una madre que grababa maltrato físico y psicológico de sus dos pequeños hijos en Petare, Venezuela.
Según reportes, los menores quedaron bajo resguardo y el caso fue notificado al Consejo de Protección para su atención inmediata.
Un video difundido desde el popular sector (Petare) muestra a dos niños llorando mientras reciben amenazas y órdenes que podrían poner en peligro su integridad física y emocional.
El video fue difundido por varias cuentas en redes sociales, incluido Portal al Día, que suele divulgar informaciones confiables.
La denuncia señalaba que la madre habría obligado a uno de sus hijos a cortarse con un cuchillo y a agredir a su hermana.
En redes sociales, diferentes usuarios hicieron llamados a la Policía de Sucre (PoliSucre), a la Policía Nacional Bolivariana y al CICPC para que le pusieran la lupa a este caso.
A pesar de la situación del país por cuenta de instituciones parcializadas, en Venezuela, el maltrato infantil se puede denunciar ante diferentes instancias.
Entre ellas: el Ministerio Público (Fiscalía con competencia en protección de niños y adolescentes) o en las oficinas del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).
Según las leyes en Venezuela, una mujer que obliga a sus hijos a autolesionarse puede enfrentar una condena que oscila entre uno y más de 10 años de prisión.
La condena depende de la gravedad de las heridas y de los delitos que decida imputar el Ministerio Público.