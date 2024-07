Maduro se refirió a los políticos que expulsó de Venezuela y los tildó de “ridículos”

En las últimas horas, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se refirió a los expresidentes de la región y miembros del Grupo IDEA, a los que les negó la entrada para cumplir su cita para apoyar al candidato presidencial Edmundo González en las elecciones, y a los políticos españoles que expulsó del país.

Maduro los tildó de “ridículos” y aseguró que su expulsión se debe a que los políticos saben que no fueron invitados por el poder electoral.

“Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas, son gente muy repudiada. De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque les devolvimos a Vicente Fox", expresó entre risas.

El líder del régimen venezolano también añadió que los políticos “son gente muy repudiada en sus países. Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral y el poder electoral escoge a quién invita y quién no invita”.

“Yo tengo mucho trabajo. Tú no me vas a mí con una lista de que venga, que no venga. Yo los veo por redes sociales y me dan risa porque son unos ridículos”, puntualizó.

Las palabras de Maduro llegan hora después de que diera a conocer que los miembros del Grupo IDEA: Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoso, no pudieron llegar a Venezuela luego de que el régimen no los dejara aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía.

Los diplomáticos, que se dirigían a Caracas desde Panamá, estaban a bordo de un avión cuando se les pidió descender para poder despegar.

“Avión de Copa que transportaba a Presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual a otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no le ha sigo permitido despegar”, informó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Pero este no fue el único caso, ya que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López y la congresista Angélica Lozano fueron deportadas al intentar arribar a Venezuela.

También nueve parlamentarios del Partido Popular español fueron expulsados de Maiquetía, en Caracas, cuando intentaban ingresar a Venezuela para acompañar la jornada electoral, y recientemente se conoció de la expulsión del exdiputado español Víctor González.

Maduro intenta reelegirse para un tercer mandato, mientras que el candidato apoyado por María Corina Machado, Edmundo González, parte como el gran favorito.