"Nuestro corazón estará el domingo con el pueblo venezolano": exmandatarios del grupo IDEA a quienes se les impidió aterrizar en Caracas

Luego de salir del aeropuerto de Panamá bajo amenaza del régimen de Venezuela de no dejarlos aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, exmandatarios del grupo IDEA que, fungirían como observadores internacionales del proceso electoral, coincidieron en que no abandonarán el compromiso que tienen con la ciudadanía y el retorno de la democracia.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

“Apoyando un pueblo que se ha tirado a la calle todos los días a apoyar a Edmundo y a María Corina. Estábamos muy contentos de que íbamos a participar viendo y apoyando en las elecciones, pero no pudimos viajar”, dijo Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá.

Los diplomáticos, que se dirigían a Caracas desde Panamá, estaban a bordo de un avión cuando se les pidió descender para poder despegar.

“Avión de Copa que transportaba a Presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual a otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no le ha sigo permitido despegar”, informó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

VEA TAMBIÉN Por bloqueo en el espacio aéreo venezolano, expresidentes garantes de las elecciones no pudieron volar hacia Caracas o

Los expresidentes y políticos garantes de las elecciones de Venezuela que estaban en el avión son Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoso, que conforman el grupo IDEA, iniciativa de las Américas.

“Miedo solo se debe tener el día del juicio final. Creo que hoy lo que necesita el pueblo venezolano es amor, solidaridad, acompañamiento y compromiso de toda América Latina y el mundo”, aseguró Marta Lucía Ramírez tras no poder viajar.

Esto ocurre días después de que el número dos del régimen, Diosdado Cabello, aseverara en su programa ‘Con el mazo dando’ que prohibía el ingreso al país de los expresidentes garantes de las elecciones.

"¿Ellos creen que aquí se entra así? ¿Y que cuando ellos lleguen nosotros nos vamos a asustar? ¿Qué va a ocurrir? Los expulsamos. Porque no están invitados y han demostrado con su conducta. No nos vamos a dar la vida con esa gente, son intrascendentes, aquí no van a venir a joder", aseguró Cabello.