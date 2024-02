“No estamos de acuerdo en que se use el tema de la guerra para tapar huecos que ha heredado este gobierno”: presidente de la Asamblea de Ecuador

El presidente de la Asamblea de Ecuador, Henry Kronfle, conversó con la periodista Andrea Bernal en el programa Desde Adentro de NTN24 sobre la propuesta del presidente Daniel Noboa de aumentar el IVA del 12 al 15% para poder enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país, iniciativa que será discutida en segundo debate en el Legislativo el próximo martes 6 de febrero.

“La posición de Partido Social Cristiano (PSC) ha sido la misma posición de hace 25 años: no creemos que más impuestos van a resolver las cosas. Aquí ha habido más de 20 reformas tributarias y seguimos en una nueva reforma tributaria actual, lo que quiere decir que las reformas tributarias no han servido”, expresó Kronfle.

El presidente del Legislativo añadió que lo que realmente se tiene que hacer en el país es revisar la forma en que se maneja “la macroeconomía del Ecuador”.

“Nosotros somos de la idea de una contribución especial específica para la guerra, con todo lo colateral que significa en cuestión de daños, por un tiempo limitado y con un monto determinado”, dijo.

Y añadió: “con lo que no estamos de acuerdo es que se use el tema de la guerra para tapar huecos, que no son de este gobierno, que ha heredado este gobierno, y más bien en función de ese déficit fiscal, trabajar otro tipo de propuestas”.

Por ello, especificó que su intensión y la de su partido no es dejar al país sin dinero. “Al contrario, debe tener dinero y debe tener dinero el Gobierno para luchar esta guerra y ahí tenemos propuestas muy puntuales para justamente tener ese objetivo”.

Henry Kronfle, además, habló sobre el juicio político contra la fiscal Diana Salazar por presunto incumplimiento de sus funciones. “Yo no estoy de acuerdo con ese juicio, he sido muy claro con eso. Ni estoy de acuerdo con ese juicio ni votaré por ese juicio ni el Partido Social Cristiano votará por ese juicio”.