Partidos opositores logran sumarse a la candidatura de Edmundo González Urrutia

Pasadas las tres de la tarde de este martes finalmente los delegados de los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, lograron entrar al sistema del Consejo Nacional Electoral, formalizar la renuncia de sus candidatos y sumarse a la fórmula de Edmundo González Urrutia, como se acordó en consenso el pasado viernes.

VEA TAMBIÉN ¿Peligra la tarjeta de la Unidad? Oposición no ha podido sustituir el apoyo a González Urrutia y el TSJ llama a sesión o

Los representantes de UNT y MVP estuvieron yendo todos los días ante el CNE para ejecutar la decisión política de modificar sus candidaturas y sumar más apoyos a la tarjeta de la Unidad que tendrá el rostro del embajador González.

El sistema no les permitía ingresar y hacer los respectivos ajustes, por lo que debieron ir personalmente el lunes cuando las autoridades les dijeron que acudieran el martes.

Todos los días denunciaban la imposibilidad de hacerlo, hasta que formalizaron el cambio este martes en horas de la tarde.

Sin embargo, queda por definir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar la tarjeta de la Unidad, que en caso de ser así, dejaría sin candidatura de consenso a la oposición venezolana.

El periodista Vladimir Villegas advirtió: "Convocada la Sala Electoral del TSJ para esta tarde …Puntos a tratar: no se sabe…pero hay mucha expectativa sobre la suerte de la tarjeta de la manito. Sobrevivirá la candidatura de González Urrutia a esta carrera de obstáculos?".

El experto en la fuente electoral, Eugenio Martínez explicó:

1) Supongamos que el TSJ decide anular la tarjeta de la MUD por no cumplir con el requisito de la renovación de la nómina de inscritos ante el CNE. Esto anularía también la candidatura de Edmundo González.

2) El paso lógico es que UNT y MPV intentaran entonces -suponiendo que se procesó la renuncia de Rosales- postular desde cero a Edmundo González.

3) No obstante, el gobierno ha dicho que contrario a lo establecido en los Art 63 y 64 de la LOPRE no se admitirá que se presenten sustituciones por aspirantes que no hayan sido previamente admitidos por el CNE (este sería el caso de EG si se anula la MUD).

4) Acá cobra valor que no se ha procesado la renuncia de Rosales. En este caso hipotético tendría UNT y MPV (a instancias de lo que decida la Plataforma Unitaria) mantener a Rosales o decantarse por apoyar a Enrique Marquez.

VEA TAMBIÉN Exrector del CNE Enrique Márquez inscribe su candidatura a las presidenciales de Venezuela o

5) Si se anula la MUD y el CNE procesa la renuncia de Rosales entonces lo que le queda a UNT y MPV (como representantes de la Plataforma Unitaria) es apoyar a Marquez. Si no apoyan a nadie, quedarán por fuera de los instrumentos de votación.

6) Otro escenario es que la presión internacional logra que la MUD y Edmundo González permanezcan entre las opciones de votación.