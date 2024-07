Pronunciamiento de Petro sobre prisión preventiva a alcalde chileno genera tensión diplomática con gobierno de Gabriel Boric

La justicia chilena ordenó este lunes prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las máximas figuras del Partido Comunista, partido que integra la coalición de gobierno.

Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares", que impulsó como competencia a las cadenas comerciales.

La jueza Paulina Moya dictaminó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", en la línea con lo solicitado por la Fiscalía.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!", reaccionó Jadue, en su cuenta de X.

La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una “persecución política”.

De igual manera lo considera el presidente colombiano Gustavo Petro, quien criticó la decisión de la justicia chilena.

“Yo pido la libertad de Daniel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”, escribió el jefe de Estado desde su cuenta de X.

Entretanto, el canciller chileno, Alberto van Klaveren Stork, rechazó las declaraciones del mandatario colombiano e informó que desde su despacho enviaron una nota de protesta.

“Entregamos nota de protesta a encargada de Negocios de Colombia en Chile ante los dichos del presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho”, aseguró.

En el mismo sentido se pronunció Camila Vallejo, ministra secretaria general del Gobierno de Chile, al señalar que “nuestro país tiene un Estado de Derecho, tiene separación de poderes, y si hay cambios que requiere hacer nuestro sistema político frente al Estado de Derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países”.