De basquetbolista a presidente: quién es Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana, un curtido político y exbasquetbolista, siempre soñó con ser presidente de Paraguay, aunque difícilmente imaginó que alcanzaría su objetivo de un salto, sin pasar por las urnas y bajo una tormenta financiera que tiene en vilo a la mitad de la población.

Este viernes el vicepresidente de 52 años tomó el mando de un país convulsionado por el colapso del banco digital Ueno Bank, donde tres millones de personas tenían sus depósitos.

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Alliana sustituyó al presidente Santiago Peña, tras su destitución en un juicio político exprés y posterior detención domiciliaria por su presunta responsabilidad en el descalabro de la entidad que fue intervenida por el Banco Central.

El vicepresidente planeaba presentarse a las elecciones de 2028 de la mano del omnipresente Partido Colorado. El escándalo bancario precipitó su llegada al poder. Alliana deberá completar el mandato de Santiago Peña.

"Yo quiero ser presidente (...) Yo tengo la capacidad para ser presidente de la República", repetía antes del inesperado desenlace de la crisis.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, ciudad a 300 kilómetros al sur de Asunción. Desde su época como basquetbolista lo apodan "Mangui" y fue parte de la selección paraguaya.

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Excomerciante, ha forjado su carrera política de la mano de Horacio Cartes (2013-2018), el influyente exmandatario y líder del Partido Colorado, sancionado por corrupción por Estados Unidos.

Pedro Alliana asumió con el compromiso de que no dejaría solos a los afectados por el "descalabro financiero".

"Serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó tras recibir el mando presidencial

Pedro Alliana se ha forjado contra la adversidad. En 2018 le diagnosticaron leucemia. Se trató en Brasil y aunque dio por superada la enfermedad, tres años después tuvo que someterse de nuevo a quimioterapia.

Antes había tenido que enfrentar el secuestro y asesinato de su hermano Rodolfo a los 24 años a manos de delincuentes.

La política siempre ha estado presente en su vida. Sus padres, Héctor Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales.

Con 34 años, fue electo gobernador del departamento de Ñeembucú. Fue diputado entre 2013 y 2023, presidió la Cámara de 2019 a 2022 y encabezó el Partido Colorado hasta 2023.

Cuando quiso aspirar al Senado, el expresidente Cartes le asignó la tarea de acompañar a Santiago Peña.

Casado con la diputada Fabiana Souto, con quien tiene cuatro hijos, es señalado de nepotismo. Varios miembros de su familia son funcionarios, entre ellos su primogénita, Montserrat Alliana.

En 2025, Cartes se alejó de Peña y abrazó las aspiraciones presidenciales de Alliana.

"Pedro, sos un bendecido", lo elogió en un acto partidario, y pidió que fuera el "próximo presidente de la República".

Sin embargo, la relación se agrió hace unos meses cuando Cartes le retiró su apoyo a la precandidatura. No hay que confundir "la lealtad con obsecuencia", dijo entonces Alliana.

Alliana logró escapar de la desgracia que ronda al expresidente Peña.

Los parlamentarios rechazaron el pedido para someterlo también a juicio político. Este viernes, frente al Congreso, asumió las riendas de un país en crisis.