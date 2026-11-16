La amenaza contra María Corina que Diosdado intenta desestimar: ¿qué hay detrás?

La situación de María Corina Machado en Venezuela se ha vuelto preocupante tras las amenazas contra su vida. Esta semana, un video difundido por NTN24 mostró a Ocaride Perozo, simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmando: "Nosotros la vamos a matar", una declaración que encendió las alarmas dentro y fuera del país. Machado, quien durante años ha enfrentado persecución política, insultos y amenazas, decidió regresar recientemente a Venezuela para continuar su lucha por una transición democrática, pese a los riesgos que implica. En medio de la presión internacional por elecciones libres y transparentes, su seguridad vuelve a estar en el centro del debate. Mientras tanto, sectores opositores al régimen chavista insisten en la necesidad de protegerla y advierten que su resguardo depende, en buena medida, del respaldo del pueblo venezolano.