Semana decisiva para Venezuela: se abre una ventana real de posibilidad de cambio político en 25 años

Las cartas están echadas; los venezolanos deberán decidir -entre dos opciones- si perpetúan 25 años de chavismo en el poder o si eligen por una dupla que debió aliarse para llevar a cabo una bandera de esperanza, quizá la más real en mucho tiempo.

VEA TAMBIÉN Venezuela decreta suspensión de bebidas alcohólicas y porte de armas previo a las elecciones presidenciales o

Las encuestas dicen que Maduro tiene una preferencia entre los electores de 25 por ciento; mientras que el candidato emergente Edmundo González Urrutia, impulsado por la líder opositora, María Corina Machado, tiene al menos 20 puntos de ventaja, con 45 por ciento de preferencia.

La semana arranca con un país deteriorado pero maquillado con pancartas alusivas al gobernante, y ni un solo afiche de Edmundo González.

La noche del domingo , millones de ciudadanos recibieron un mensaje de texto, o SMS, llamando a votar por Nicolás Maduro.

Entretanto, la prensa internacional y veedores internacionales, arribaron al país para observar lo que ocurrirá el 28 de julio desde horas de la madrugada.

El único periódico impreso que sobrevive a la debacle económica y la persecución a los medios tras ser comprado por el chavismo, Últimas Noticias, tituló: 'Maduro encabeza todas las encuestas', sin presentar la ficha técnica, nombres y muestreo.

Las autoridades electorales anunciaron que ya está distribuido el 100 por ciento de la maquinaria electoral, que según los expertos está blindada de fraude electrónico.

Sin embargo, la ventaja del chavismo comenzó antes de las elecciones.

No permitió a la candidata ganadora de las elecciones internas de la oposición, inscribir su candidatura; no le permite a Edmundo González guindar un afiche llamando al voto ni hacer propaganda en medios de comunicación; persigue y detiene a todo el que colabore con las concentraciones de la oposición, ha cerrado comercios por venderles alimentos, descartó la veeduría de la Unión Europea, inhabilitó partidos, no permitirá la votación de venezolanos en países como Estados Unidos donde no hay representantes consulares, ha bloqueado todos los portales informativos independientes, redistribuyó centros de votación y cambió el nombre a decenas de otros.

En total hay 10 candidatos: Maduro, González y otros ocho minoritarios. Pero la incertidumbre reina. Hay incluso quien duda de que se celebren los comicios o de que González figure en la boleta.

"Si llegamos al domingo 28 como estamos ahora, obviamente se va a traducir no solamente en una victoria, sino en una victoria sumamente amplia", de González Urrutia, dijo a la AFP Luis Salamanca, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

VEA TAMBIÉN ¿Maduro hace propaganda en las cotizadas pantallas de Times Square? o

Pero el chavismo lo desestima y sostiene que esos sondeos son fabricados para justificar una denuncia de fraude. "Cuando el CNE (Consejo Nacional Electoral) proclame la victoria del presidente Maduro nos vamos a la calle a defender la paz", dijo su jefe de campaña, el parlamentario Jorge Rodríguez, al dar por descontada la reelección.

Unos 21 de los 30 millones de venezolanos están en el padrón electoral, aunque se estima que solo podrían votar 17 millones que siguen en Venezuela y no han migrado.