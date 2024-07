Venezolanos en Estados Unidos están esperanzados, aunque no puedan votar: “lo que nos mueve es lograr la reunificación familiar”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su principal rival en las presidenciales del domingo 28 de julio, el opositor Edmundo González Urrutia, cerraron sus campañas en medio de advertencias del mandatario sobre un "baño de sangre" o una insurrección militar si es derrotado.

Pese al ambiente tensionante, los venezolanos que anhelan un cambio de mandato en su país, se encuentran esperanzados, pues tras 25 años del régimen, ven en Edmundo González y en María Corina Machado una oportunidad de girar el rumbo que ha tenido la nación y que ha generado un éxodo de más de siete millones de personas.

En Estados Unidos, los venezolanos no pueden ejercer su derecho al voto debido a que no existen las relaciones diplomáticas entre ambos países y por tanto no hay consulados para poder hacer el proceso de cambiar el punto de votación.

Sin embargo, no se han quedado quietos y se han organizado para incentivar el voto en quienes están en el país y en los más de 60.000 venezolanos que viven en el exterior y están habilitados para sufragar.

Así lo dijo Vincenzo Alaimo, coordinador del comando con Venezuela en Miami, quien contó a NTN24 que se creó una plataforma en Internet conocida como Comanditos Exterior, para movilizar a amigos y familiares a que el 28 de julio salgan a votar.

“El domingo haremos actividades y estaremos en concentración para seguir el minuto a minuto lo que ocurra en la jornada electoral”, señaló Vincenzo, quien añadió que “el próximo 28 de julio es la esperanza para la reunificación familiar”.

“Lo que nos mueve tanto a los venezolanos que están allá como a los que estamos en el exterior, es lograr la libertad y la democracia por la reunificación familiar, eso es lo que nos mueve a todos nosotros. Da dolor tener que despedir familiares por teléfonos y es una herida que sufren todos los venezolanos, eso de chavismo y oposición ya se acabó, hay un solo pueblo, una sola nación que se quiere reencontrar y abrazar”, indicó Vincenzo Alaimo.