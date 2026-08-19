NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Cáncer

Anuncian resultados positivos en los últimos ensayos de una novedosa vacuna contra el cáncer de piel

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vacuna de Moderna - Foto de referencia: EFE
Vacuna de Moderna - Foto de referencia: EFE
Este nuevo tratamiento, denominado "intismeran autogene", se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Los laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos, Merck y Moderna, anunciaron este miércoles resultados positivos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigido a pacientes con melanoma avanzado.

"Se trata del primer anuncio de resultados positivos de una fase 3 (...) para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", afirmaron los dos gigantes farmacéuticos en un comunicado conjunto.

Su terapia personalizada, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída en pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados previamente.

o

En comparación con un tratamiento basado únicamente en Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, señalaron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.

Este nuevo tratamiento, denominado "intismeran autogene", se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Se trata de una terapia "a medida", diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente.

El objetivo es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas.

"Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

o

El ensayo clínico de fase 3, una etapa decisiva antes de solicitar la autorización de comercialización, se llevó a cabo con más de 1.100 personas.

Moderna se hizo conocida por el gran público al convertirse en uno de los pioneros mundiales de las vacunas de ARN mensajero.

Fue una de las primeras empresas, junto con Pfizer-BioNTech, en desarrollar y comercializar a gran escala una vacuna basada en esta tecnología contra el covid-19.

Merck y Moderna prevén presentar estos datos en un congreso médico e iniciar los trámites ante las autoridades para solicitar la aprobación del tratamiento.

El melanoma es una de las formas más mortales de cáncer de piel, con más de 330.000 nuevos casos diagnosticados en todo el mundo en 2022, cifra que va en aumento, recuerdan los laboratorios.

Temas relacionados:

Cáncer

Piel

Vacuna

Enfermedad

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Salud

Ver más
Joe Biden, expresidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Joe Biden

El cáncer que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden se agravó e hizo metástasis

Foto: AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo afrontar el duelo tras una tragedia? Psicóloga explica los retos que enfrentan las víctimas de los terremotos de Colombia y Venezuela

Los impactos psicológicos de la tragedia - Foto: EFE/Canva
Tragedia

¿Cuáles son los efectos psicológicos que ha dejado la tragedia en Venezuela? Experto analiza

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Líder de los topos azteca cuestiona cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU - Fotos: EFE
Terremoto en Colombia

Líder de los topos azteca mantiene la esperanza de hallar vida y cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU

Explosión en Rusia | Foto: EFE
Rusia

Importante refinería rusa quedó fuera de servicio tras ataque ucraniano: las reparaciones podrían tardar hasta seis meses

The Chosen - AFP
Series

Llega el momento más doloroso de ‘The Chosen’: el primer tráiler de la serie que relata la vida de Jesús nos lleva directamente a la Pasión de Cristo

La Habana, Cuba-Foto: EFE
Régimen cubano

El régimen en la mira: así es como Estados Unidos refuerza actividades de inteligencia en Cuba

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella
Terremoto en Colombia

De La Espriella ordena atención inmediata tras terremoto que generó daños en varias ciudades de Colombia: "No están solos"

Foto X: @SOUTHCOM
Comando Sur

Así fue el primer operativo conjunto entre EE. UU. y Colombia desde la adhesión al Escudo de las Américas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023