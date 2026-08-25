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Martes, 25 de agosto de 2026
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Estudio enciende las alarmas en la NFL: uno de cada cuatro exjugadores padecía una enfermedad cerebral por los constantes golpes en la cabeza

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido de la NFL (EFE)
Partido de la NFL (EFE)
Los científicos analizaron los casos de 878 exjugadores de la NFL que murieron entre 2016 y 2021.

Un reciente estudio volvió a poner en el centro del debate las consecuencias que los golpes repetitivos en la cabeza pueden tener en los jugadores de fútbol americano profesional.

La investigación encontró que, como mínimo, el 24,5 % de los exjugadores de la NFL fallecidos entre 2016 y 2021 presentaba encefalopatía traumática crónica (ETC), una cifra que, según los investigadores, podría ser considerablemente mayor.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron los casos de 878 exjugadores de la NFL que murieron durante ese periodo.

De ese grupo, 215 contaban con un diagnóstico de ETC tras el análisis de sus cerebros. Esto permitió establecer una estimación conservadora de que al menos uno de cada cuatro exdeportistas padecía la enfermedad.

Durante años, buena parte de la información disponible sobre la ETC se obtuvo a partir de cerebros donados por familias que ya habían observado determinados síntomas en los deportistas. Esta situación representaba una dificultad para establecer qué tan frecuente era realmente la enfermedad entre el conjunto de jugadores profesionales.

La investigación fue desarrollada por especialistas de Mass General Brigham con información del UNITE Brain Bank de Boston University, uno de los principales bancos de cerebros de exjugadores de fútbol americano. De acuerdo con los datos citados en el estudio, esta institución había recibido más de 330 cerebros de exjugadores de la NFL fallecidos entre 2008 y 2021, y el 93 % de las muestras analizadas presentó signos de ETC.

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Sin embargo, los investigadores advierten que este grupo no puede considerarse representativo de todos los jugadores de la liga, debido a que las donaciones no fueron seleccionadas de manera aleatoria.

La ETC presenta una particularidad: actualmente solo puede confirmarse de manera definitiva después de la muerte, mediante un examen del tejido cerebral.

Entre 2016 y 2021 fueron examinados 235 cerebros pertenecientes a exjugadores fallecidos. De ellos, 215 presentaron algún grado de la enfermedad. No obstante, los investigadores aclaran que los otros 643 exjugadores incluidos en el análisis no habían donado sus cerebros, por lo que no es posible determinar si también padecían ETC.

El análisis de los certificados de defunción aportó otro elemento importante. Entre los exjugadores cuyos cerebros no fueron donados, los investigadores encontraron 215 casos en los que aparecía una enfermedad neurodegenerativa como causa de muerte. Aunque este dato no permite confirmar que esas personas padecieran ETC, sí representa un indicio que podría apuntar a una prevalencia superior a la estimada inicialmente.

Por esta razón, los investigadores consideran que la verdadera frecuencia de ETC entre los exjugadores de la NFL probablemente se encuentre en un punto intermedio entre ambas estimaciones.

¿Qué efectos tiene la ETC?

La encefalopatía traumática crónica está relacionada con la exposición repetida a golpes en la cabeza y puede provocar diferentes alteraciones neurológicas y conductuales. Entre sus posibles efectos se encuentran problemas de memoria, cambios de ánimo, confusión, dificultades para desarrollar funciones ejecutivas y comportamientos impulsivos.

El estudio también examinó la relación entre esta enfermedad y la demencia. Los resultados mostraron que más del 90 % de los exjugadores que presentaban ETC en estadio IV, considerado el nivel más avanzado, habían recibido además un diagnóstico clínico de demencia mientras estaban vivos.

Los resultados vuelven a generar interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo de los impactos repetitivos en la cabeza y el riesgo neurológico al que pueden estar expuestos quienes practican fútbol americano profesional durante varios años.

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