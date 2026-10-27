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Martes, 27 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

Confirman día en el que María Corina Machado brindará sus primeras declaraciones a los medios tras su regreso a Venezuela

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
María Corina Machado en su regreso a Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado en su regreso a Venezuela - Foto: EFE
La líder de la democracia arribó el pasado domingo a Caracas tras permanecer por más de 10 meses en el exilio.

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, arribó a su país el pasado domingo ante una multitud que la siguió por varios kilómetros desde Barquisimeto a Caracas.

Este martes se conoció oficialmente el día en el que la líder de la democracia venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, brindará sus primeras declaraciones a medios tras su regreso al país el pasado domingo.

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Su agrupación política, Vente Venezuela, dio a conocer que María Corina Machado brindará una rueda de prensa este jueves 29 de octubre, lo que serán sus primeras palabras a los medios de comunicación tras permanecer por más de 10 meses afuera del país tras su viaje a Oslo a principios de diciembre para recibir el Nobel de la Paz.

Se espera que la líder de la democracia pueda brindar detalles de cómo fue su difícil regreso al país, en medio de las restricciones del régimen venezolano que impidió a toda costa que se concretara.

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El Comité Nobel afirmó este martes que "aún" se necesita una transición democrática en Venezuela, tras el reciente regreso al país de la líder de la democracia y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Tras partir al exilio hace casi un año para ir a recoger el premio en Oslo, Machado volvió el domingo a su país, lo que refuerza la presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez para organizar elecciones.

"Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres", declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

 

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