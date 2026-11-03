Telescopio de la NASA caerá sin control a la Tierra este miércoles tras casi 22 años de misión: esto se sabe

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) emitió una alerta oficial para informar que el telescopio espacial Swift, bautizado en honor a Neil Gehrels, completará su ciclo operativo mediante un reingreso sin control a la atmósfera terrestre previsto para este miércoles 4 de noviembre, tras acumular casi 22 años de destacada labor en la investigación del universo.

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Según los cálculos actualizados por la Fuerza Espacial norteamericana, el descenso del observatorio está fijado tentativamente hacia las 3:30 a. m., hora del este de los Estados Unidos (8:30 GMT), con un margen de incertidumbre operativa de aproximadamente 11 horas.

La institución espacial precisó que los fragmentos remanentes que logren sobrevivir a la fricción y a las altas temperaturas del paso atmosférico se precipitarán en una franja intertropical comprendida entre los 20,6 grados de latitud norte y la misma proporción en latitud sur, un área geográfica que abarca mayoritariamente extensiones oceánicas, el mar Caribe, Centroamérica, el norte de Suramérica y diversas zonas de África central y el sudeste asiático.

Pese a la naturaleza incontrolada de la maniobra, derivada de la imposibilidad de ejecutar un rescate robótico y de la ausencia inicial de sistemas propulsores para elevar su órbita, los especialistas estiman que la probabilidad de que una persona resulte afectada en la superficie es extremadamente baja, calculada en una entre 2.100.

Su reingreso a la Tierra responde a un proceso natural tras décadas de uso, debido a que el telescopio no fue equipado con dispositivos propulsores que le permitieran ganar altura en órbita y mantener su posición indefinidamente.

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El observatorio deja un legado científico invaluable compuesto por un archivo público de aproximadamente 12 terabytes, con más de 1,5 millones de imágenes del universo. Ante su pérdida, la NASA evalúa cómo suplir con otras misiones su capacidad única de reaccionar con rapidez ante los fenómenos cósmicos más transitorios y explosivos.