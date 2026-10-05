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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella celebró golpe a Calarcá en Antioquia: "Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
El mandatario anunció que en operativos de las fuerzas armadas colombianas fueron capturados dos integrantes del grupo criminal.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció mediante sus redes sociales un importante golpe a la estructura de Calarcá, uno de los hombres más buscados en el país.

El mandatario anunció que en operativos de las fuerzas armadas colombianas fueron capturados dos integrantes del grupo criminal.

“¡Golpe a los narcoterroristas de Calarcá en Antioquia! En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36”, confirmó el presidente.

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De la Espriella explicó que los capturados son alias “Lobo” o “Emanuel”, cabecilla de comisión, y alias “Zamanta” o “La Flaca”.

Alias “Lobo”, mencionó De la Espriella, es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra la Fuerza Pública en el norte de Antioquia.

“¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades! Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos”, aseveró el presidente.

Este reciente golpe se suma a la también captura de alias Camilo, un presunto explosivista que hacía parte de una estructura

La Policía Nacional de Colombia asestó un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico y terrorismo con la captura de alias 'Camilo' en Ibagué, Tolima.

El presunto explosivista y sicario de un bloque bajo el mando de Calarcá intentó escapar del cerco policial relocalizándose en la capital tolimense, pero una operación conjunta de inteligencia criminal frustró sus planes.

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