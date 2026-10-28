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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro
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Apareció Flávio Bolsonaro: así fue su llegada a EE. UU. en vuelo privado tras salir de Brasil

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien recientemente perdió las elecciones en Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Estados Unidos en vuelo privado tras la persecución judicial emprendida por el Gobierno. NTN24 estuvo presente en el aeropuerto en Miami, Florida, donde aterrizó el excandidato presidencial junto a su esposa y sus dos hijas, apenas dos días después de las elecciones presidenciales en su país.

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