Apareció Flávio Bolsonaro: así fue su llegada a EE. UU. en vuelo privado tras salir de Brasil

El senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien recientemente perdió las elecciones en Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Estados Unidos en vuelo privado tras la persecución judicial emprendida por el Gobierno. NTN24 estuvo presente en el aeropuerto en Miami, Florida, donde aterrizó el excandidato presidencial junto a su esposa y sus dos hijas, apenas dos días después de las elecciones presidenciales en su país.